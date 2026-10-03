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El ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, participó este viernes de la agenda sectorial de Energía y Minería de la Argentina Week, desarrollada en la sede de la Agencia Internacional de Energía (AIE), en París.

La actividad, formó parte de la agenda internacional que el gobernador Claudio Vidal desarrolló en Francia, junto a otros gobernadores argentinos, en Argentina Week, que contó además con la presencia del presidente de la Nación, Javier Milei, y funcionarios nacionales.

Santa Cruz presentó sus capacidades productivas y su potencial energético y minero, generando espacios de vinculación con actores internacionales y promoviendo nuevas oportunidades de inversión, producción y empleo.

La mesa de trabajo en la que Sanat Cruz desplegó todo su potencial. FOTO: GOBIERNO

Palermo Aike

Durante su exposición en la Mesa de Energía y Minería, Álvarez puso especialmente en valor las posibilidades de desarrollo de Palermo Aike, una formación estratégica para el futuro energético de Santa Cruz.

Presentó ante referentes internacionales el potencial de este recurso no convencional, y las oportunidades que puede generar su desarrollo en términos de producción, inversiones y actividad económica, llevando al ámbito internacional, una de las principales apuestas de Santa Cruz para ampliar su perfil hidrocarburífero.

El ministro expone todo el potencial del distrito patagónico en Argentina Week París. FOTO: GOBIERNO

Santa Cruz promueve uranio y tierras raras

Álvarez también expuso sobre el potencial de Santa Cruz en minerales críticos vinculados con la energía, con especial referencia al uranio y las tierras raras. Son recursos que adquieren creciente importancia en el escenario internacional por su utilización en tecnologías estratégicas, y por su vinculación con el desarrollo de nuevas capacidades energéticas.

En un encuentro donde se debatió el futuro de la energía y los recursos estratégicos, Santa Cruz puso sobre la mesa no sólo el petróleo y el gas, sino también recursos minerales que forman parte de las nuevas discusiones sobre seguridad energética y transición tecnológica.

De esta manera, la participación provincial en la Argentina Week, permitió mostrar en París una matriz de recursos que combina hidrocarburos, minería y minerales estratégicos, y que constituye parte del potencial de Santa Cruz para atraer inversiones, incorporar tecnología y generar nuevas oportunidades de desarrollo.