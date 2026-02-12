Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó la asunción de la Dra. Gladys Montiel como nueva Jefa Regional de ANSES Sur II, quien estará al frente de la coordinación y supervisión de las delegaciones que integran esta estratégica región del país.

La Regional Sur II de ANSES comprende las provincias de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y tiene a su cargo la articulación operativa de las Unidades de Atención Integral (UDAI) y oficinas dependientes en el sur argentino.

Con esta designación, la Montiel asume la responsabilidad de fortalecer la gestión regional, optimizar el funcionamiento administrativo y garantizar el acceso a los servicios y prestaciones que brinda el organismo previsional en cada una de las provincias bajo su órbita.