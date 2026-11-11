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Luego d ela entrega de vehículos e insumos destinados a las fuerzas de seguridad, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, se refirió al repudio generalizado que despertó en toda la provincia el atentado armado contra el medio El Caletense —cuya sede en Caleta Olivia recibió al menos 16 disparos de bala— y cuestionó con severidad la falta de respuestas operativas iniciales por parte de la policía.

“Mi estimado Emir Silva -propietario del medio- me puse en contacto y quedé a disposición. Esto sí es gravísimo. No puede ser que la policía todavía aún no le había asignado una consigna. No le había asignado una consigna. Tuvimos que intervenir con el Ministerio de Seguridad y asignar nosotros una consigna. A ver, estas son las cosas que no pueden seguir sucediendo. Tendríamos que estar trabajando todos juntos“, recalcó.

El Gobernadro Claudio Vidal en el acto de entrega de equipamiento a la Policía. FOTOS: LEANDO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

En ese contexto, Vidal exigió un trabajo mancomunado entre todos los estamentos del Estado para atender las demandas sociales de seguridad y orden institucional: “La sociedad reclama un servicio de justicia, bueno, vamos todos, todos los poderes. Juntos, con responsabilidad, con criterio, con respeto, defendiendo las leyes provinciales y nacionales, que los derechos realmente se cumplan”.

Emir Silva, director del grupo de medios El Caletense, habló con La Opinión Austral tras el ataque armado a la radio. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL

“Estoy a favor de garantizar los derechos del individuo, de la familia, de la comunidad. Pero miremos la totalidad de los derechos porque me parece a mí que la prioridad también es el derecho de la víctima“, concluyó.