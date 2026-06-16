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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Santa Cruz resolvió convocar a un paro de 72 horas luego de rechazar la propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial en el marco de la negociación paritaria de la administración pública central. El mismo se efectuará el miércoles 17, jueves 18 y viernes 19 de junio.

La decisión fue adoptada tras analizar el ofrecimiento oficial, que -según ATE- contempla un incremento del 13% para el segundo semestre del año “en cinco cuotas“, informó el sindicato a través de las redes sociales. Desde la organización sindical consideraron que la propuesta resulta insuficiente frente al aumento sostenido del costo de vida y la pérdida del poder adquisitivo acumulada por los trabajadores estatales.

De esta manera, ATE profundizará las medidas de fuerza que viene desarrollando en distintos organismos provinciales, en una escalada del conflicto que tiene como eje central la demanda de una recomposición salarial que permita recuperar ingresos frente a la inflación.

La resolución se da luego de varias semanas de reclamos y movilizaciones impulsadas por el gremio junto a otras organizaciones sindicales. En los últimos meses, ATE insistió en la necesidad de reabrir las discusiones salariales y, tal como informó La Opinión Austral, cuestionó la demora en las convocatorias paritarias, al tiempo que denunció que los salarios estatales continúan perdiendo terreno frente al aumento de precios.

A comienzos de junio, la conducción provincial había advertido que no estaba dispuesta a discutir “salarios de pobreza” y reclamó una oferta que contemplara una recuperación real del poder adquisitivo. En ese contexto, el sindicato participó de movilizaciones en Río Gallegos junto al Frente Sindical, exigiendo una mejora salarial acorde al costo de vida y una respuesta concreta del Ejecutivo provincial.

El conflicto se inscribe en un escenario de creciente tensión entre los gremios estatales y el Gobierno de Santa Cruz. Durante mayo y junio se desarrollaron paros, permanencias y movilizaciones en distintos puntos de la provincia, mientras los sindicatos reclamaban la apertura de las negociaciones y una recomposición que superara los índices inflacionarios. ATE sostuvo reiteradamente que los trabajadores no pueden ser la variable de ajuste frente a la caída de los recursos provinciales.

La medida de fuerza por 72 horas buscará visibilizar el rechazo a la oferta salarial y presionar para que el Ejecutivo mejore su propuesta en futuras instancias de negociación. Desde el gremio anticiparon que, de no haber una respuesta satisfactoria, el plan de lucha podría profundizarse en las próximas semanas.