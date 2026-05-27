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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Santa Cruz ratificó la continuidad del acampe y las medidas de fuerza frente al Ministerio de Economía en Río Gallegos, en el marco del reclamo por la apertura urgente de paritarias salariales y “respuestas concretas” por parte del Gobierno provincial.

La protesta, que se desarrolla sobre la intersección de avenida Kirchner y 25 de Mayo, ya supera una semana de permanencia y cuenta con la participación de trabajadores y trabajadoras durante las 24 horas, además de distintas acciones gremiales que se replican en varias localidades de la provincia.

El acampe ya supera una semana de permanencia y cuenta con la participación de trabajadores y trabajadoras durante las 24 horas.

En declaraciones radiales, el secretario gremial de ATE Santa Cruz, Gustavo Saldivia, destacó el acompañamiento de la comunidad y sostuvo que el eje central del conflicto es la necesidad de convocar de manera inmediata a una mesa de negociación salarial. “Necesitamos empezar a discutir el salario de los trabajadores y trabajadoras que hoy no están pudiendo llegar a fin de mes”, expresó el dirigente sindical.

Desde el sindicato remarcaron que, ante la ausencia de respuestas del Ejecutivo provincial, el conflicto podría profundizarse en los próximos días con nuevas medidas gremiales y movilizaciones.

“Vamos a continuar y profundizar las medidas si no hay respuesta. De acá nos vamos con fecha de paritaria para todos los sindicatos”, sostuvo Saldivia.

Por último, el referente gremial cuestionó la postura del Gobierno provincial y pidió mayor sensibilidad frente a la situación económica que atraviesan las familias estatales.

“Los trabajadores no son un Excel. Las familias estatales hablan de supervivencia”, concluyó.