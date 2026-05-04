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Este lunes, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) comenzó un reclamo con permanencia en la sede del Ministerio de Salud de la provincia, en reclamo por conflictos laborales y salariales. Respecto a la medida, la dirigente gremial Sandra Sutherland indicó a La Opinión Austral que el conflicto surge por una serie de “incumplimientos“.

Sandra Sutherland, dirigente de ATE. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

“Se trata de un conflicto que teníamos en Las Heras y distintos reclamos que tenemos en danza, pases a plantas, recategorizaciones”, y señaló: “El tema es que hubo un preacuerdo, tuvimos una reunión el día miércoles pasado, llevamos el pliego de reclamos, pero la gente que fue dijo que no estaba en condiciones de responder a lo que nosotros reclamábamos, cuando ya la ministro (Lorena Ross) había hablado con nuestro secretario general (Carlos Garzón) y literalmente le mintieron en la cara y ahora nos encontramos en esta situación”.

José Navarro, de ATE, confirmó el paro de 96 horas que arranca este martes. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Tras mencionar que no se irían de allí hasta que no les cumplan con hablado, expresó: “Lo que queremos es que venga la ministro, cumpla con lo que prometió y, por supuesto, que se resuelvan todos los reclamos que son históricos, que no se resolvieron ni antes de esta gestión ni durante esta gestión“.

Por su parte, José Navarro, otro de los dirigentes de ATE, confirmó el paro de esa entidad por 96 horas, a partir de este martes, en todos los lugares de la administración pública. “Es en el marco de un plan de lucha tratando de hacerle entender al gobierno provincial, que tiene que convocar a paritarias, que estamos en el mes de mayo y que el ajuste que viene del gobierno nacional también lo asimila el gobierno provincial”, dijo.

Laura Rearte, referente de Salud de la Asociación Trabajadores del Estado (José Silva/La Opinión Austral).

En tanto, otra de las referentes del gremio, Laura Rearte, trasmitió la preocupación del empleado público. Sostuvo que un trabajador de ATE gana, en promedio, entre 800 y un millón de pesos. Afirmó que en su caso, con 32 años de servicio tenía un salario de un millón doscientos mil pesos.

Cabe destacar que en el marco del reclamo de ATE, también se encontraban trabajadores que se desempeñan hace años en la Cooperativa Nehuen que cumple servicios en el Hospital Regional de Río Gallegos. Una de las trabajadoras le indicó a La Opinión Austral que horas atrás recibieron un mensaje de texto que ya no se tenían que presentar más a trabajar.

“Somos varios los compañeros; yo llevo 10 años en la cooperativa, pasé hasta la pandemia del Covid; no nos hicieron firmar nada, sólo nos avisaron por mensaje de texto, me dejaron sin trabajo“, manifestó. “Soy madre soltera, estoy mal porque necesito trabajar por mi hija“, sostuvo y agregó que ganaba 460 mil pesos.