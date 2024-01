Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este lunes tendrá lugar la Audiencia Pública para la adecuación tarifaria transitoria del servicio de transporte de energía eléctrica. En representación de la Municipalidad estará el secretario de Legal y Técnica, Gonzalo Chute, quien expondrá cerca de las 11: 30 horas aproximadamente.

Chute dialogó con La Opinión Austral y señaló, en primera instancia, que este lunes será la audiencia que “según la ley 24.065, se va a analizar el aumento de uno de los elementos de la tarifa eléctrica, que es el elemento transporte, en este caso en Santa Cruz, para las localidades que estamos dentro del interconectado, es brindado por la empresa Transpa”.

Sobre su exposición, Chute indicó: “Vamos a aprovechar esta instancia justamente para plantearnos no solamente la cuestión del elemento transporte, de la tarifa, sino también para pedir precisiones y plantear nuestra posición en las políticas de ajuste que está llevando a cabo el Gobierno Nacional en materia energética”.

Para Chute, “entendemos que esto va a perjudicar directamente al consumidor, según distintos informes de tarifas que van a aumentar al triple, en algunos casos, o cuádruple incluso, y sin contar lo que va a pasar en las localidades que tienen autogeneración de energía que no están dentro del interconectado”.

El secretario de Legal y Técnica aseguró que “son cuestiones que como municipio nos preocupan, y por orden del intendente Pablo Grasso es que voy a tomar esta participación, aprovechando esta instancia que es la única que tenemos en materia de electricidad, para plantear justamente nuestra posición en estas políticas de ajuste que, sin ninguna duda, llevan no sólo al empobrecimiento de la población, a través de tarifas que se van a hacer inaccesibles, sino también a lo que esto puede impactar en el comercio”.

En este punto recordó que “la energía eléctrica es un insumo importante para la producción de distintos bienes y servicios, y que sin duda también se va a trasladar a precios, generando no sólo una mayor inflación, sino una mayor pérdida de poder adquisitivo”.

La tarifa de transporte, recordó, “en sí, si bien no es el elemento más importante dentro de la tarifa de consumidor, sí hemos podido ver dentro del expediente que Transpa ha solicitado una actualización de aproximadamente el 244% con posibles actualizaciones mensuales, lo que no se condice con las inversiones que la empresa realiza para mejorar el servicio en la provincia de Santa Cruz, ya que directamente no hemos encontrado ninguna referencia a alguna inversión en la provincia”.

Luego, remarcó que la audiencia es convocada por el Ente Nacional ENRE “y va a tener la presencia el Secretario de Energía de la Nación, es entonces que también vamos a manifestar nuestra total oposición y nuestro temor para todos los vecinos, no solo de Río Gallegos, sino de toda la provincia de Santa Cruz”.