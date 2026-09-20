Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Todos adentro y sin monopolio

Se vienen horas decisivas para resolver el cierre de AutoFArma. El Ombligo de LOA pudo confirmar que antes de fin de mes estaría todo solucionado. El gobernador Claudio Vidal, ¿haría el anuncio antes de su viaje a París? Participarían cuatro empresas, las que se harían cargo de las sucursales de Río Gallegos y del resto de la provincia. Se puso de manifiesto que la gestión Santa Cruz Puede alcanzó su objetivo de sentar a todos los interesados en la misma mesa, de que no haya despidos y tampoco monopolio, ya que los cuatro nuevos operadores tendrán que afrontar la nueva etapa del negocio. El Ombligo de LOA pudo confirmar que una de las empresas riogalleguenses que tenía más apetencia de quedarse con alguna sucursal, quedó lejos. Hasta ahora…

“Procurando” la calma

Siguen las repercusiones después de la jura de Micaela Narvarte como letrada adjunta ante el Tribunal Superior de Justicia. Fue la primera jura que tomó Eduardo Sosa. El procurador estuvo acompañado por Lisandro de la Torre y el presidente del TSJ, Gabriel Contreras. Tal como anticipó La Opinión Austral, hubo momentos de tensión con el juez Gerardo Giménez. Su presencia no pasó inadvertida para varios observadores de la órbita judicial. El funcionario se encuentra al frente de causas que recientemente avanzaron en su juzgado. ¿Hubo un momento de tensión en el acto de la jura con el juez Giménez? La Opinión Austral pudo saber que allegados están en alerta porque saben que “esto recién empieza”. A tal punto que no se descarta que en los próximos días sea convocado al TSJ para brindarle el apoyo explícito por lo ocurrido. Ese mensaje de solidaridad les llegó también a otros magistrados.

Eduardo Sosa, Micaela Narvarte, L. de la Torre y Gabriel Contreras.

¿Será Justicia?

A todo esto, causaron impacto las declaraciones de Eloy Echazú a La Opinión Austral. Hizo referencia a la Justicia: “Cuidado la Justicia si se mete con un candidato peronista, porque si la Justicia se mete con uno de nosotros van a ver el peso del peronismo en Santa Cruz”, afirmó. Y agregó: “No se metan con los peronistas, la Justicia”. Esa frase puso en alerta no sólo a funcionarios municipales y del Gobierno provincial, sino también a integrantes del propio Poder Judicial.

Eloy Echazú, diputado.

¿Viene con aumento?

Según dicen en los pasillos del HCDRG, la concejala Daniela D’Amico estaría preocupada por la denuncia que se realizara por una campaña óptica que promovió el año pasado en Río Gallegos, junto a un grupo de profesionales. La presidenta del Concejo Deliberante ya había salido al cruce de las denuncias que la vinculaban con supuestas irregularidades, a las cuales calificó como infundadas y carentes de pruebas. En medio de estas controversias, D’Amico enfatizó su compromiso con el trabajo social, especialmente en campañas para facilitar el acceso a lentes a precios accesibles. Cabe recordar que D’Amico viene de otra polémica más cercana en el tiempo, la acusación del concejal Martín Chávez por el “Chocogate”.

Daniela D’Amico, concejala.

En modo petrolero

El gobernador Claudio Vidal habló varias veces en la semana. Gran actividad de la gestión provincial. Al conflicto con la minera Newmont se sumó el de una petrolera y un despido que causó gran revuelo. Cuando La Opinión Austral le preguntó al gobernador por el operario cesante en la localidad de Las Heras, el mandatario dijo: “Hay una cuestión de abuso y vamos a meter un corte definitivo“, dijo el mandatario y señaló que se había comunicado con el secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravena, a quien le solicitó la aplicación inmediata de la conciliación obligatoria. “Veo que hay muchas empresas que piensan que pueden hacer lo que quieran y están completamente equivocadas“. El gobernador sostuvo que el contexto actual no justificaría determinadas decisiones empresariales. “Tenemos buen precio de barril. Hay una quita de regalías que significa que tienen que levantar más equipos. Lo están haciendo, pero me parece que hay una cuestión de abuso igual“, afirmó.

El gobernador Vidal habló con La Opinión Austral.

Idea

Del 30 de septiembre al 2 de octubre se realizará el Coloquio de Idea en el hotel Sheraton de Mar del Plata. En coincidencia con el Argentina Week, algunos empresarios no estarán porque viajarán con Milei a Paris. Expectativa por los mensajes e interpretaciones.

Rumbo a París

Javier Milei, presidente.

Del 30 de septiembre al 2 de octubre se realizará el Argentina Week encabezado por el presidente Javier Milei y gran parte del Gabinete nacional, 14 gobernadores provinciales y los principales empresarios de Argentina y de Europa. Temas clave: energía, minería, agroindustria, infraestructura, tecnología e inteligencia artificial. Las reuniones con organismos internacionales, rondas con inversores y el encuentro institucional en el Palacio del Elíseo tendrán gran relevancia. El gobernador Claudio Vidal llevará también su agenda, al igual que los demás gobernadores patagónicos. Todos atentos: ¿Milei hará algún anuncio resonante sobre los hidrocarburos, como lo hizo con el tema Malvinas?

Dame las llaves

¿Una jueza designada no hace mucho tiempo está en trámite de renovación de su auto? ¿Un usado modelo 2024/2025 o un 0 km.? Pronto lo veremos…

Reiniciaron las charlas con Parques Nacionales

El contrato terminó en mayo de este año, pero ya tuvo dos prórrogas de tres y dos meses, por la temporada baja. Los 17 empleados esperan las definiciones de las próximas horas. Si bien el Gobierno nacional había decidido hacerse cargo del total de la operación (Santa Cruz Puede recibía el 20% de la recaudación y por primera vez la provincia recibía ingresos), ahora volvieron a avanzar para que SCP siga en la operación. ¿Será con el mismo porcentaje o quizás ahora la provincia está en condiciones de pedir mayor participación?

El Parque Nacional los Glaciares.

Minera

El martes habría otra reunión entre el Gobierno provincial, la empresa Newmont y los gremios. Si bien falta la confirmación oficial, será clave el encuentro. Expectativa por el nuevo encuentro entre la jefa de Relaciones Laborales de la operadora con los dos gremios “más combativos“. ¿Sus referentes se negarían a compartir la misma mesa de negociación?