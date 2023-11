Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La ADOSAC (Asociación Docentes de Santa Cruz), realizó este viernes una nueva medida de fuerza consistente en un paro de 24 horas, en el marco de un congreso provincial realizado en Río Gallegos. Asimismo, anticiparon que -para la semana próxima- concretarán otra medida, pero esta vez de 48 horas para el miércoles 15 y jueves 16. El que habló del tema fue el secretario general de ADOSAC, Javier Fernández, quien criticó la “falta de diálogo” de este último tiempo con la provincia.

“Uno puede creer o no en los argumentos económicos, pero hay una infinidad de cosas desde lo laboral, lo pedagógico y que si hay decisión política se puede abordar”, subrayó al tiempo que dijo que “cuando no la hay, es realmente imposible” avanzar. Algunos de los temas que remarcó como no solucionados es la resolución 066 o la 323, de la cuales indicó que los alumnos en secundaria pueden adeudar materias de 1°, 2°, 3° y 4°, todas si quisieran, en lo que nunca estuvimos de acuerdo” o “la evaluación de campos de conocimiento es otra de las demandas que hemos tenido”.

“Vemos con preocupación la falta muy importante de docentes en la provincia y obedece a muchas razones, el costo de vida, el salario, va de la mano”, indicó. Fernández también agregó que piden que las comisiones de ofrecimiento vuelvan a ser presenciales; el título en el segundo cargo que es un precepto constitucional de igual tarea, igual remuneración y “acá en la provincia nunca se pagó el título en el segundo cargo“.

También afirmó que hay un “problema enorme” con la jornada extendida ya que hay docentes que “están trabajando inevitablemente diez horas continuas en una escuela porque el doble cargo es una necesidad y no una opción”, mencionó. Incluso, planteó: “Si piensan que con una hora de más se van a solucionar las cosas, realmente creo que es un análisis bastante superficial, porque va de la mano de otras cuestiones como la inversión, la discusión pedagógica, las escuelas con problemas innumerables”, señaló. Finalmente, comenzó que llegó una conciliación obligatoria para el martes 14.

También confirmó que ayer se reunieron con el gobernador electo Claudio Vidal. “Nos llamó y asistimos y pudimos trasladar todo lo que se ha debatido en cada congreso”, expresó.

Auditoria

Por otro lado, esta misma tarde el Consejo Provincial de Educación comunicó que habiendo tomado conocimiento del informe difundido por ADOSAC luego de la reunión mantenida con el gobernador electo Claudio Vidal, y “atento a las graves acusaciones que señalan en el mismo“, solicitó -mediante nota al Tribunal de Cuentas de la provincia- una Auditoria General del CPE desde el año 2016 a la fecha.

Asimismo, advirtió que el acceso a datos personales de docentes y no docentes, afiliados y no afiliados a entidades gremiales, está protegido por la Ley N°25326 y sólo se puede brindar información categorizada; salvo expresa autorización de las personas afectadas. Finalmente recordaron que, durante el período del Acuerdo Social Santacruceño, la gobernadora Alicia Kirchner convocó al diálogo a todos los actores de nuestra comunidad, incluidos los gremios docentes, “ADOSAC nunca asistió“. Y añadieron: “Sólo basta para corroborar tal información, realizar la revisión de la información en los medios gráficos y páginas web de ese momento”.