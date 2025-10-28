Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco del Plan de Conectividad Aérea, el Gobierno de Santa Cruz impulsa la reactivación de los aeropuertos ubicados en la zona norte de la provincia, mediante reuniones con municipios, empresas del sector minero y representantes de la línea aérea American Jet.

El encuentro permitió avanzar en la planificación de los primeros vuelos regulares y definir los requerimientos técnicos y operativos necesarios para su implementación.

Durante la reunión se revisaron las gestiones destinadas a restablecer la operatividad de los aeropuertos de Perito Moreno, Puerto San Julián y Puerto Deseado, considerados puntos estratégicos para fortalecer la conectividad aérea y el desarrollo logístico provincial.

También se abordó la coordinación de los vuelos que cubrirán la demanda del sector minero y el traslado de trabajadores, junto con la posibilidad de ampliar los servicios a la comunidad en una segunda etapa.

Participaron la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci; el subsecretario de Transporte, José Maldonado; el director general de Desarrollo Aéreo, Andrés Casanova; los intendentes Juan Raúl Martínez (Puerto Deseado), Daniel Gardonio (Puerto San Julián) y Matías Treppo (Perito Moreno); además de representantes de American Jet, Newmont, Vanguardia, Don Nicolás, concejales y miembros de la Cámara Minera de Santa Cruz (CAMICRUZ).

El subsecretario de Transporte, José Maldonado, y el director general de Desarrollo Aéreo, Andrés Casanova, durante la reunión. Foto: Gobierno de Santa Cruz.

Andrés Casanova expresó que “el trabajo articulado entre la Provincia, los municipios, las empresas y la línea aérea permitirá avanzar con un esquema de vuelos, que conecte a Santa Cruz con la capital nacional y genere mayor integración territorial”.

Por su parte, Nadia Ricci sostuvo: “Reactivar los aeropuertos significa ampliar las oportunidades para las localidades, mejorar la logística de los sectores productivos y facilitar la movilidad de los santacruceños. Es una política de Estado que busca integrar a toda la provincia”.

“El Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, continúa impulsando políticas de conectividad y desarrollo territorial que promueven el crecimiento productivo, la generación de empleo y la integración de las distintas regiones de la provincia, en el marco de la gestión del gobernador Claudio Vidal“, indicó el Ejecutivo provincial en un comunicado.