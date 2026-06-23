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La ministra de Gobierno, Belén Elmiger dialogó respecto del proyecto de Ley de Financiamiento Estratégico que se está debatiendo en la Cámara de Diputados. “Escuchamos a los diputados que todavía no estaban convencidos de acompañar este proyecto y la necesidad de seguir dialogando”. Por esta razón señaló que “desde que presentamos este proyecto estamos abierto al diálogo. Ahora seguimos conversando con intendentes, diputados y continuamos modificando algunas obras que nos piden (los jefes comunales) ya que alguna es más importante para su localidad” respecto de la que figura en el proyecto.

Precisó que si bien “es algo que se necesita un poco urgente y se está extendiendo en el tiempo, siempre que sea para buscar el consenso y que todos estemos de acuerdo con esta decisión, vale la pena”.

Más adelante, la titular de la cartera política provincial remarcó que “en Santa Cruz ya tenemos que dejar de tomar deuda o financiamiento para sostener los déficits estructurales que tenemos en la provincia” por lo que aseguró “lo que tenemos que hacer es plantear este financiamiento como está planteado, que es para generar crecimiento, oportunidades y para llevar desarrollo a las localidades, trabajo”.

“Esto es lo que estamos tratando de transmitirle a la sociedad, a los diputados, a los que están con nosotros y a los que todavía no. A ver si podemos entendernos. Esto lleva a un consenso por ahí un poco más amplio, que es lo que pidieron los diputados”, dijo Emilger.

“Esto es inversión, es desarrollo, es trabajo” agregó en referencia a quienes sostienen que con este proyecto de ley “están hipotecando el futuro”. Y en este sentido, aseguró “el futuro se hipoteca cuando no se invierte, cuando no se piensa a largo plazo, cuando se piensa solamente para una gestión. Si estas obras de infraestructura, si estos servicios se hubiesen llevado a las localidades cuando tuvieron oportunidad hace años, hoy no estaríamos en esta situación. Hoy, tal vez Servicios Públicos no tendría el déficit estructural que tiene. Gobernador Gregores, Puerto San Julián estarían conectados al interconectado, si no, nos saldría 10 veces más cara producir energía en esas localidades”, ejemplificó.

Por otra parte, y en referencia a la discusión en las mesas paritarias, Elmiger dijo que “este proyecto de financiamiento también haría la diferencia. Hoy están todas las mesas paritarias abiertas con una discusión limitada a lo que se puede, a lo que se puede ofrecer con las condiciones que tenemos financieras del Estado provincial. El financiamiento no está directamente relacionado con la mesa paritaria o con el aumento salarial, porque ya lo dijimos en repetidas ocasiones, esta plata no se va a usar para gastos corrientes, pero sí obtener este financiamiento liberaría cuentas del tesoro provincial que se pueden volcar mucho más proyectadas o con una previsibilidad mucho más estudiada en las mesas salariales”.

Finalmente, la ministra de Gobierno insistió “estamos sentándonos a negociar, buscando el consenso que nos pidieron los diputados. Aún, cambiando obras unas por otras, porque hay localidades que consideran los intendentes y los diputados que es más importante otras obras de infraestructura para el desarrollo”. (Fuente: LU14).