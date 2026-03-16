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La ministra de Gobierno, María Belén Elminger, fue entrevistada por La Opinión Austral en el marco de la apertura de sobres N°1 de la Licitación Pública 002/Ministerio de Salud/2026 para la adquisición de medicamentos destinados a los hospitales de toda la provincia. La funcionaria destacó que “esto lo adelantó el gobernador en la apertura de sesiones”.

“Es un trabajo que venimos haciendo desde el año pasado con el Ministerio de Salud y Economía. Le dimos un poquito de impulso para que salga lo antes posible este año y logramos hoy abrir los sobres de la licitación por 8.600 millones de pesos“, detalló.

Según la ministra, la cifra es “más que importante para poder abastecer de medicación, distribución y un sistema de control de stock de medicación a todos los hospitales de la provincia”.

La funcionaria explicó que se trata de un procedimiento que busca que los centros de salud siempre cuenten con insumos. “Según el consumo que tengan se vaya abasteciendo con este software de control de stock. Así que me parece que es una medida innovadora que está buenísima, que va a traer un poco de transparencia al sistema de distribución de medicamentos“, afirmó, agregando que se espera que los hospitales no tengan más faltante de este tipo de medicación.

FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

En relación a la presencia de los responsables de los centros sanitarios, señaló que “hoy están todos los directores de hospitales de la provincia, fue una convocatoria que hizo el Ministerio de Salud para que ellos estén al tanto de cómo va a hacer este sistema nuevo, cómo se va a hacer la distribución y cómo van a tener que hacer el pedido”.

Mesa de trabajo

Asimismo, adelantó que hubo una reunión de trabajo. “Vamos a trabajar en equipo con ellos de forma transversal para poder escuchar un poco cuál es la realidad de cada hospital desde cada uno de nuestros ministerios y ver cómo podemos colaborar para que la salud pública vuelva a estar otra vez en la cima“, manifestó.

Sobre los temas a tratar, indicó que “principalmente el temario lo tiene la ministra de Salud, pero nosotros desde la parte política lo que queremos hacer principalmente es escuchar las demandas de los directores médicos que son los que están en cada localidad enfrentándose a las situaciones diarias”.

“Es importante tener esta mirada desde las localidades para poder ver cómo podemos nosotros desde acá, con una mirada un poco más amplia y transversal, ayudarlos”, sostuvo Elminger. La ministra concluyó afirmando que el encuentro se da “en el marco de un diálogo de colaboración, que ellos se sientan que nosotros estamos para ayudarlos, que sepan que estamos dispuestos a hacer lo que esté a nuestro alcance para que la salud pública en serio en Santa Cruz vuelva a estar arriba de todo”.