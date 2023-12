Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“Nunca es grato tener que hacer este tipo de publicaciones, pero haber sido elegidos por el voto popular no les da derecho a ensuciar sin pruebas a ningún santacruceño ni santacruceña”, escribió la ex ministra de Desarrollo Social, Belén García, a través de sus redes sociales.

Fue en respuesta a la acusación del gobierno provincial actual por el supuesto robo de 494 vales de nafta por un valor total de $ 2.056.000.

En la publicación, que estuvo acompañada por un video de la ex funcionaria detallando el arqueo de caja que se dejaba a la siguiente gestión. “Al no tener el aparato de medios que cuenta el gobierno provincial a su favor y que me pone en una real desventaja en derecho a replica, es que espero que eliminen la publicación del portal oficial de la provincia por ser falaz y no tener ninguna prueba para ese titulo de impacto que quieren provocar”, señaló.

En ese contexto, recordó que “tienen la responsabilidad de gobernar y cuidarnos a todos, incluso a quienes no les votamos”.

La denuncia del gobierno actual

La situación fue dada a conocer por la propia ministra Jazmín Macchiavelli, cuyo equipo se alertó sobre la venta ilegal de los vales en redes sociales y se dirigió a verificar el faltante junto al secretario de Estado de Gestión Financiera, Gustavo Perroni, quien radicó la denuncia judicial.

“El robo habría sido anterior a la gestión actual de Gobierno”, informó el Ejecutivo.

Según la denuncia, los vales pertenecen a distintas series numeradas y tienen valores de $ 3.000 y $ 5.000 cada uno. Los autores del robo no ejercieron fuerza ni daño sobre la caja fuerte y se desconoce la fecha exacta en que ocurrió el hecho.

El comisario Adrián Figueroa, jefe de la Comisaría Primera que investiga el caso, informó que se inició la investigación para rastrear la trazabilidad de los vehículos y personas que utilizaron los vales robados. Además, se están registrando las cámaras de seguridad del ministerio para identificar a los responsables.

El ministerio anunció quese eliminó y dejó fuera de efecto todos los vales pertenecientes a la serie numerada hurtada y que se tomarán medidas para evitar que se repita este tipo de ilícito.