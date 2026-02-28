Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco del acto encabezado por el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, en Casa de Gobierno, se concretó la entrega de tres nuevos vehículos destinados a fortalecer el trabajo operativo de Distrigas SA, con el objetivo de ampliar obras y garantizar el suministro de gas en distintos puntos de la provincia.

“Vamos a llegar con gas a más usuarios antes del invierno”

El presidente de la empresa, Juan Carlos Berasaluce, remarcó que las unidades fueron adquiridas a través del Fondo UNIRSE y permitirán optimizar las tareas de la Gerencia de Obras.

“Con estos equipos vamos a poder empezar con los anillados y amanzanamientos para llegar, como indicó el gobernador, antes del invierno con gas a la mayor cantidad de usuarios posibles”, expresó.

De los tres vehículos incorporados, dos serán destinados a la ciudad de Río Gallegos y uno a la sucursal de Caleta Olivia, fortaleciendo así la capacidad operativa en las principales zonas de demanda.

Distrigas incorporó tres unidades para reforzar obras y ampliar la cobertura en Santa Cruz. Foto: Gobierno de Santa Cruz.

Plan de invierno: “Responder ante cualquier contingencia”

Berasaluce destacó que se trata de una inversión estratégica que no sólo permitirá avanzar en nuevas conexiones domiciliarias, sino también atender contingencias y situaciones climáticas propias del período invernal.

“Estos equipos están preparados para realizar las obras necesarias y, también, para responder ante cualquier contingencia en el plan de invierno, o trabajos especiales que requieran intervención en distintas localidades”, explicó.

A su vez, subrayó que la incorporación de equipamiento propio representa un avance significativo para la empresa, reduciendo la necesidad de contratar maquinaria externa y optimizando recursos.

“Esto implica un ahorro en el gasto de la empresa y nos permite tener mayor autonomía para actuar donde sea necesario”, afirmó.

Finalmente, el titular de Distrigas resaltó el trabajo articulado con áreas sociales del Gobierno Provincial, para garantizar el acceso al servicio en sectores vulnerables.

Señaló que actualmente se avanza en la regularización de instalaciones internas para que más familias puedan acceder a la conexión, una vez aprobadas las condiciones técnicas.

Desde el Ejecutivo Provincial indicaron que esta incorporación forma parte de una “política integral orientada a fortalecer los servicios esenciales, ampliar la infraestructura energética y garantizar mayor cobertura en todo el territorio santacruceño“.

