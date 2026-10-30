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El Gobierno de Santa Cruz habilitó la inscripción al programa de beneficios para estudiantes universitarios que cursan sus carreras en Córdoba y Buenos Aires, con vistas al próximo receso de verano. La medida permite cubrir el 70% del costo del pasaje terrestre, de modo que los beneficiarios solo deben abonar el 30% restante para concretar su traslado a la provincia.

La directora de Transporte, Verónica Soria, -dependiente del Ministerio de la Producción- brindó detalles de la convocatoria en diálogo con LU12 AM680 y remarcó la expectativa existente entre los alumnos. “Venimos trabajando hace varios años con el programa de beneficios para estudiantes universitarios. La verdad es que veníamos con varias consultas para saber cuándo íbamos a anunciar la fecha para las inscripciones”, indicó la funcionaria.

La gestión se realiza de manera 100% digital a través del sitio web oficial del área. “Abrimos la plataforma el día miércoles. Está habilitada las 24 horas, así que en el momento que ellos puedan acceder y completar los datos, lo pueden hacer. No lleva más de 5 minutos nuestro formulario digital”, explicó Soria. Los interesados deben ingresar a transporte.santacruz.gob.ar, seleccionar la opción de boleto estudiantil y completar el formulario denominado “70% tramo nacional”.

Requisitos

Precisó los documentos requeridos en el sistema. “Completan con los datos del estudiante, los datos académicos y solamente pedimos que suban el DNI frente y dorso dentro de la misma imagen y el certificado de alumno regular correspondiente a octubre”, señaló.

Aunque el programa está diseñado principalmente para las cabeceras de Córdoba y Buenos Aires, Soria aclaró cómo pueden acceder aquellos jóvenes que cursan en provincias aledañas. “Tenemos algunos chicos que están estudiando en universidades de Salta o cerca de Córdoba y Buenos Aires. Ellos directamente pagan su pasaje para llegar hasta Córdoba y ahí pueden utilizar de Córdoba a Santa Cruz el beneficio nuestro del 70%”, puntualizó.

En cuanto a los costos actuales para los alumnos, la titular de Transporte detalló el valor final que deberán desembolsar para arribar a la capital provincial. “Con este 70% de descuento, los chicos que abonan el 30% le sale 160.000 pesos“, confirmó durante la entrevista radial.

El esquema de traslados ya cuenta con fechas fijadas en el calendario oficial en articulación con la empresa prestadora. “Creemos que para el día 16 de diciembre, 17 a más tardar, estamos cerrando la plataforma para saber con cuántos chicos vamos a contar y ya trabajar con Marga Taxa para saber con cuántos chicos vamos a traer a Gallegos el día 21 de diciembre“, anticipó la funcionaria.

Por último, Soria confirmó que el beneficio tendrá su réplica para el reinicio de las actividades académicas a comienzos del año próximo. “Seguramente para la segunda semana de enero vamos a estar abriendo la plataforma para el regreso, que va a ser el 31 de enero del año que viene“, concluyó.