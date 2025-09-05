Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este viernes se conoció la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz que rechazó el amparo presentado por la Asociación de Abogados de Río Gallegos y otros profesionales del foro contra la designación de Fernando Basanta como vocal del propio Tribunal. La decisión, difundida el 3 de septiembre de 2025, sostiene la “improponibilidad formal” de la acción judicial.

Ante esto, quien se refirió al tema fue el Secretario de Estado de Comunicación y Medios, Sergio Bucci. Al respecto, señaló que “una acción de amparo, que por definición debe resolverse de manera sumarísima y urgente e increíblemente se tardó tres años en obtener respuesta, algo que solo sucede en Santa Cruz. Y lo más grave es que cuando finalmente se expidieron, lo hicieron sin analizar el fondo de la cuestión. Eso erosiona la confianza pública y confirma una historia de justicia militante que los santacruceños venimos padeciendo desde hace décadas, una justicia que se negó a acompañar un cambio de paradigma, que apunta a ser más justos y castigar a los que se robaron Santa Cruz”.

De izquierda a derecha: Reneé Fernández, Alicia de los Ángeles Mercau, Daniel Mariani, Paula Ludueña y Fernando Basanta.

“La herencia de una justicia militante”

Para Bucci, el fallo del Tribunal se inscribe en un patrón ya conocido: “Durante más de 30 años, la Justicia en Santa Cruz fue funcional al poder político de turno. Se nombraron jueces por afinidad partidaria y no por idoneidad, se demoraron causas sensibles y se protegió a quienes debían ser investigados. Eso es justicia militante, y es lo que la sociedad ya no tolera más”.

El funcionario agregó que “cada vez que se archiva una denuncia de corrupción, cada vez que se demora un expediente clave, cada vez que un juez se excusa para no enfrentar la verdad, se profundiza un modelo de impunidad selectiva de protección, que tanto daño le hizo a nuestra provincia”.

En ese sentido, Bucci remarcó que “el pueblo de Santa Cruz exige una justicia independiente, transparente y rápida. No podemos seguir con un Poder Judicial que se demora tres años para no dar ninguna respuesta. Se debe seguir avanzando en la transformación del sistema judicial. No hay futuro posible si la justicia sigue siendo un refugio de privilegios y complicidades kirchneristas. Necesitamos jueces, idóneos e independientes, que se animen a fallar en defensa de la Constitución y no de los intereses de un sector político”.