La Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) iniciará este miércoles un nuevo paro en demanda de la reapertura de las paritarias salariales. La huelga de 48 horas, se llevará adelante miércoles y jueves, inclusive.

De esta manera, los alumnos no regresarán hasta la próxima semana ya que el viernes es feriado puente por la conmemoración del fallecimiento del General José de San Martín.

Encuentro de conciliación obligatoria. (Foto: Prensa ADOSAC).

Asimismo, el plan de lucha se extenderá hasta la próxima semana: los docentes definieron una huelga de 72 horas a desarrollarse el miércoles 20, jueves 21 y viernes 22 de agosto próximo.

El reclamo tiene por objetivo “la reapertura de la negociación salarial que permita a los docentes alcanzar el costo de la canasta básica de la Patagonia”.

“Reiteramos nuestra exigencia a la inmediata solución a los problemas edilicios de las instituciones educativas de toda la provincia debido que la comunidad educativa se enfrenta en condiciones insalubres”, indicó ADOSAC.

Paritaria docente en Santa Cruz con actualización salarial vigente.

Por su parte, el Gobierno de la Provincia señaló recientemente que “el acuerdo paritario firmado en el 2025 con ADOSAC y AMET estableció aumentos mensuales automáticos según el IPC Patagonia, con cláusula gatillo acumulativa y sumas adicionales en meses clave”, se recordó.

Ese esquema salarial, “permitirá cerrar 2025 con un incremento salarial acumulado cercano al 41 %, frente a una inflación estimada del 27 %, es decir, una mejora real de alrededor del 50%”. Además si se le suma la paritaria del año pasado, que según el gobierno fue de 189%, el sector docente estaría en el tope de tabla del país en porcentajes de aumentos.

“A pesar de este escenario salarial inédito en el país por el contexto de ajuste que se vive, los gremios docentes en Santa Cruz mantienen medidas de fuerza y acumularan con los paros anunciados más de 33 días de huelga en lo que va del año, convirtiéndola increíblemente en la provincia en la jurisdicción con más días de clases perdidos de la Argentina”, se indicó.