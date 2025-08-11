Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Cámara de Diputados de la Nación encara una semana de intensa actividad legislativa en medio de un contexto político marcado por desafíos para el oficialismo y una agenda cargada de temas de gran relevancia. El miércoles pasado, el oficialismo sufrió una serie de derrotas consecutivas en el recinto, lo que ha generado un clima de tensión. En paralelo en esa sesión se emplazó a diversas comsiones a que traten y despachen una serie de proyectos prioritarios según definió la oposición.

De esta forma, habrá, al menos seis comisiones deban reunirse en plenario entre este martes y miércoles. Dos de ellas se abocarán, de lleno, al pedido de los gobernadores.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda deberá tratar la ley para coparticipar los ATN a las provincias.

Proyectos en debate: coparticipación y ATN

Entre los temas que serán analizados, destacan dos de gran impacto político y económico: el proyecto de modificación en la distribución de fondos nacionales, en particular en el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y los cambios en el Impuesto a los Combustibles. Estos proyectos, son impulsados por los 24 gobernadores de las provincias argentinas y CABA. Buscan favorecer una redistribución de recursos en favor de las jurisdicciones en un contexto de tensión con el Gobierno nacional, que los rechaza categóricamente.

Uno de los proyectos más relevantes es la modificación a la ley que regula el reparto de los recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos (Ley 23.966). La iniciativa, pretende redistribuir los fondos mediante la eliminación de cinco fideicomisos y fondos nacionales, y establecer que los recursos que actualmente se destinan a estos fideicomisos sean distribuidos según los artículos 3 y 4 de la ley de coparticipación federal.

Los diputados de la comisión de Energía deberán analizar una nueva distribución en el Impuesto a los Combustibles.

¿Constitucional o no?

El objetivo central de la propuesta es fortalecer los recursos de las provincias, en un momento donde la tensión con el Gobierno nacional se ha agudizado debido a las disputas por la distribución de fondos y recursos económicos.

Algunos sectores del oficialismo han expresado preocupaciones sobre la constitucionalidad y los posibles efectos económicos de estos cambios, aunque los gobernadores argumentan que se trata de una medida necesaria para garantizar la autonomía provincial y la equidad en la distribución de recursos.

Por otro lado, en el marco de la misma agenda, también se abordará el proyecto de ley que impulsa se coparticipen a las provincias los ATN que quedan remanentes al final de cada año. Como una manera de mitigar la parcialidad en el reparto de esta partida y de aprovechar aquello que queda “inactivo” en el año.

El rechazo del Gobierno nacional

El Gobierno nacional ha expresado su firme rechazo a estos proyectos, argumentando que su implementación podría afectar la estabilidad macroeconómica y la política de subsidios a los combustibles. Desde la Casa Rosada se advierte que la redistribución propuesta puede generar desequilibrios fiscales y perjudicar la planificación económica del Estado.

Además, se teme que la modificación en la coparticipación pueda abrir la puerta a nuevas demandas de transferencias de fondos que compliquen aún más la distribución de recursos en un escenario de alta tensión política.

El debate en comisiones

Entre este martes y miércoles las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Energía y Combustibles, y otras vinculadas, deberán analizar en detalle estos proyectos, emitir dictámenes y preparar la aprobación o rechazo en el recinto. La agenda incluye también otros temas de interés social y sanitario, como la creación del Régimen de Promoción de la Salud Cerebral, impulsado por el diputado Facundo Manes, que busca atender la problemática del Alzheimer y otras demencias mediante un programa nacional de prevención, investigación, detección temprana y atención a los afectados.

El cronograma de reuniones, que incluye también análisis de proyectos relacionados con la emergencia del sector científico y la modificación de la ley de Presupuesto, refleja la intención del oficialismo y la oposición de aprovechar estas sesiones para dejar temas habilitados para futuras sesiones, ante la imposibilidad de cerrar todos los debates en una sola jornada.

Impacto político y perspectivas

De esta forma, esta semana será clave para definir el rumbo del Congreso en un contexto electoral. La tensión entre Nación y los gobernadores, expresada en estos proyectos de redistribución de fondos, refleja el escenario de confrontación política que atraviesa el país.

Para el oficialismo, el desafío será lograr el rechazo de los proyectos más espinosos respecto del gasto presupuestario, tratando de no perder apoyo en distintas bancadas. La posibilidad de emitir dictámenes en estas comisiones y dejar temas pendientes para próximas sesiones es el objetivo de gran parte de la oposición que busca marcar agenda parlamentaria.