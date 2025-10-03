Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En Santa Cruz rige los recientes cambios implementados por la Cámara de Diputados en la Ley 3.141 de contratación de mano de obra local en el sector productivo. El 90% del personal contratado debe ser santacruceño y sólo el 10% foráneo.

Hacia adelante, las empresas deberán contratar al menos un 90% de trabajadores con residencia efectiva en la provincia (mínimo 6 años), las grandes inversiones (RIGI) deberán emplear un 60% con residencia provincial y un 30% con residencia en la localidad donde se realiza el proyecto, y por último Provincia anunció que se reforzarán los controles para verificar la residencia real de los trabajadores y evitar contrataciones simuladas.

Qué dicen las operadoras mineras

Mediante un comunicado titulado “Por un desarrollo del empleo local planificado y progresivo“, las empresas mineras nucleadas en la Cámara Minera de Santa Cruz (CAMICRUZ) reafirmaron su compromiso con el crecimiento de la provincia y, especialmente, con la generación de empleo en la región.

“Un ejemplo concreto de ello son los cursos de formación de operadores mineros que financia la Cámara, donde actualmente más de 200 personas se capacitan en instancias teóricas y prácticas”, indicaron en el escrito del 30 de septiembre.

No obstante, manifestaron preocupación por las modificaciones recientes a la Ley 3141, aprobadas por la Legislatura Provincial, que elevan del 70% al 90% el requisito de empleo local y duplican los años de residencia exigidos.

“Si bien compartimos el objetivo de incrementar los niveles de empleo local —una meta deseable y alcanzable— consideramos que estos cambios, implementados en un plazo inmediato, resultan de difícil cumplimiento en el actual contexto de alta complejidad y con yacimientos maduros que requieren previsibilidad para extender su vida útil”, alegaron.

Y agregaron: “Vale destacar que hoy las empresas mineras superan el 90% de empleo local en el segmento de operarios mineros. Sin embargo, alcanzar ese mismo porcentaje en la totalidad de la nómina exige condiciones estructurales que aún deben fortalecerse: infraestructura, servicios y formación especializada“.

Para concluir, aseguraron que desde CAMICRUZ “renovamos nuestro compromiso de seguir trabajando, junto a la comunidad y las instituciones, para consolidar una minería sustentable que impulse el desarrollo productivo y coloque a Santa Cruz en el lugar que merece”.

