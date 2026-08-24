CAMICRUZ y la UTN firman una alianza estratégica para potenciar el desarrollo tecnológico y el talento de Santa Cruz “Esta articulación nos permite impulsar la investigación aplicada y generar valor genuino para Santa Cruz, apostando firmemente al talento local”, destacó Verónica Nohara, Presidenta de CAMICRUZ.

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Apuntando al futuro y al desarrollo sostenible de la provincia, la Cámara Minera de Santa Cruz (CAMICRUZ) y la Facultad Regional Santa Cruz de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) dieron un paso trascendental al firmar un Convenio Marco de Colaboración recíproca. El acuerdo, rubricado en la ciudad de Río Gallegos, busca construir un puente directo entre la industria minera y el conocimiento científico, creando nuevas oportunidades para la región.

Esta alianza estratégica establece las bases para que ambas instituciones desarrollen de manera conjunta programas de asesoramiento, consultoría y proyectos específicos. El objetivo principal es optimizar los estándares productivos y de innovación en Santa Cruz, promoviendo herramientas concretas para la capacitación y el crecimiento profesional de los equipos de trabajo locales.

Con una vigencia inicial de dos años y posibilidad de prórroga, el convenio se instrumentará a través de acuerdos específicos que permitirán llevar adelante iniciativas prácticas en áreas de mutuo interés, impulsando la educación superior y la tecnología aplicada a la producción.

Una visión de futuro para la provincia

Al respecto, la Presidenta de CAMICRUZ, Verónica Nohara, valoró profundamente este acuerdo: “Este convenio marca un hito fundamental en nuestra visión de construir una minería moderna, sustentable y profundamente integrada con el conocimiento científico y tecnológico de nuestra provincia. La articulación con la UTN nos permite potenciar la capacitación de nuestros equipos, impulsar la investigación aplicada y generar valor genuino para Santa Cruz, apostando firmemente al talento local y al desarrollo de capacidades a largo plazo”.

Con este paso, CAMICRUZ reafirma su compromiso no sólo con el crecimiento económico de Santa Cruz, sino también fomentando sinergias estratégicas que consolidan a la provincia como un polo de referencia en materia de desarrollo minero responsable y educación superior de excelencia.