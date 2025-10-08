Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este miércoles, pasadas las 19:00, una larga caravana de vehículos de varias cuadras transitó las calles de Río Gallegos en apoyo al personal del Hospital Regional que piden al gobierno provincial la apertura de discusión salarial y, particularmente al ministerio de Salud, el levantamiento de la sanción a 26 trabajadores autoconvocados.

La manifestación se da precisamente luego del episodio ocurrido el 19 de septiembre en el edificio del Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz, que derivó en la apertura de un sumario administrativo, denuncia penal y suspensión por 90 días a 26 trabajadores y trabajadoras, personal que viene visibilizando el reclamo con diferentes estrategias.

Una de ellas fue precisamente esta caravana de vehículos, muchos de ellos identificados con banderas de diferentes áreas del nosocomio local, encabezando la misma los referentes de los autoconvocados, entre ellos, Mariano Quintana, quien además es uno de los 26 empleados sanitarios sancionados.

Al frente de la caravana, trabajadores autoconvocados portando una bandera “Salud somos todos”. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Entrevistado por La Opinión Austral, en el cruce entre las avenidas Gotti y autovía 17 de Octubre, lugar donde comenzó la concentración de vehículos, Quintana indicó que eran unas veinte cuadras de autos. “La verdad que estamos haciendo una cosa diferente para que el reclamo se note, para que nos saquen las suspensiones a los 26 compañeros de salud que es un intento de sometimiento del gobierno y estamos tratando que esto cambie”, expresó.

Asimismo, el trabajador pidió que no solamente se tienen que levantar las sanciones sino que reiteró el pedido para que se convoque a paritaria para una recomposición salarial para todos los trabajadores de la provincia. “Es tristísimo esto que está pasando” dijo al tiempo que también calificó como “muy doloroso” lo que están atravesando como familias los 26 trabajadores sancionados.

Muchos de los vehículos fueron identificados con banderas de diferentes áreas del nosocomio local.

Cabe recordar que días atrás, la ministra de Salud y Ambiente de Santa Cruz, Lorena Ross, aclaró días atrás que “las suspensiones de 90 días son preventivas y no implican descuentos. Los trabajadores siguen cobrando su sueldo. Lamentablemente, hubo difamaciones en redes sociales que buscaban generar miedo, pero eso no es real, agregó a través de un comunicado.

Sin embargo, Mariano Quintana afirmó que hasta que no llegue el momento de cobrar los salarios, no sabrán si efectivamente no se los van a descontar. “No nos fiamos de nada, no sabemos si eso va a ocurrir”. Y añadió: “Este es un reclamo genuino, por eso nos está apoyando todo el pueblo”, señaló el trabajador autoconvocado. “Nos tienen que levantar la sanción, fue un procedimiento administrativo que está mal hecho”, sostuvo entre otras cosas. Finalmente, comentó que hay un llamado a revisión salarial el 13 de octubre, pero que no tienen ninguna otra certeza.