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La Dra. Carla Bargero asumió este miércoles como secretaria de Primera Instancia en la Secretaría N° 1 del Juzgado de Primera Instancia N° 2 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Río Gallegos.

El acto de juramento de ley se realizó este mediodía en las instalaciones del organismo judicial y estuvo encabezado por el presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, Carlos Arenillas.

Bergero asumió como secretaria de Primera Instancia en la Secretaría N° 1 del Juzgado de Primera Instancia N° 2 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Río Gallegos.

La ceremonia contó también con la presencia del juez Eduardo López y la jueza Florencia Moreira, además de magistrados, funcionarios, trabajadores judiciales y familiares de la funcionaria designada.

De esta manera, Bargero formalizó su incorporación al cargo de secretaria de Primera Instancia en el ámbito de la Justicia provincial.