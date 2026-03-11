Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Carlos Aparicio, concejal de Caleta Olivia por el bloque opositor, analizó el mensaje del intendente Pablo Carrizo en diálogo con La Opinión Austral. Manifestó que la apertura de sesiones siempre genera mucha expectativa. Sin embargo, observó que, tomando el discurso inaugural, “hay muy pocas cosas que se han llevado adelante del año pasado”.

El edil expresó su expectativa ante lo que consideró un mensaje un tanto más realista que el anterior. Señaló que quienes están a cargo de la gestión municipal “se dieron cuenta que el anuncio de cuestiones que generan más ruido que acciones no traen nada para el vecino”.

Respecto a la agenda de servicios, planteó interrogantes sobre el futuro de las prestaciones básicas y la posibilidad de una privatización. Remarcó la crítica situación que atraviesa el barrio ARA San Juan, que se encuentra hace un mes y veinte días sin agua. “Me parece que hay cuestiones que hay que ponerlas en la agenda”, sentenció.

Sobre la labor parlamentaria, destacó la importancia de trabajar en conjunto con el resto del cuerpo legislativo más allá de las resoluciones. El concejal no descartó el traslado de los reclamos a la capital provincial en caso de no obtener respuestas satisfactorias.

“Si tenemos que ir a Río Gallegos y llevar la pila de resoluciones que tenemos lo haremos”, afirmó Aparicio. El referente opositor recordó que han solicitado gestiones por salud, educación y por los habitantes de la ciudad, concluyendo que “esa es la función que tenemos nosotros”.