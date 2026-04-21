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Este martes, en la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura Provincial se trató el proyecto de ley que propone un recorte del 30% del sueldo de los funcionarios. Se trata de la iniciativa del diputado Carlos Godoy (Unión por la Patria), quien propone un ajuste en la clase política como gesto ante la sociedad. La discusión y el debate en comisiones dejaron en evidencia las diferencias entre los legisladores para avanzar con esta iniciativa. Godoy recordó que impulsa un amplio esquema de austeridad y racionalización del gasto público, con el objetivo de priorizar recursos en políticas esenciales y atender necesidades de la población.

Aunque el proyecto no logró la mayoría para salir con despacho y ser tratado en la próxima sesión ordinaria, los diputados acordaron –por mayoría- citar al resto de los legisladores de todos los bloques a participar de la próxima comisión para discutir entre todos si se avanza con la polémica iniciativa. Fue particularmente insistente el cruce entre el propio Godoy y la diputada oficialista Fabiola Loreiro, la que más cuestionó el proyecto. También intervino el diputado Mario Piero Boffi, quien recientemente renunció al bloque oficial, y los legisladores opositores Eloy Echazú y Lorena Ponce (Unión por la Patria).

Carlos Godoy, legislador provincial de Río Turbio. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

“Cuando analizaba el presupuesto de la Cámara de Diputados y haciendo un pequeño análisis, si nosotros recortáramos el 30 por ciento a 100 funcionarios, prácticamente podríamos pagar 400 salarios inicial de un docente“, dijo Godoy y agregó: “Teniendo en cuenta que hay municipios como Río Turbio, podríamos estar cubriendo (con ese recorte) casi un año de salarios de 500 trabajadores municipales“. A eso, agregó: “Hoy nos encontramos con muchos gastos que podemos evitar” y ejemplificó: “Muchos funcionarios que tiene el Ejecutivo Provincial llegan a Río Gallegos con vehículos oficiales, la nafta la paga el Estado provincial, viáticos y eso es sumado al sueldo”.

“Con ese recorte podríamos pagar 400 salarios inicial de un docente“.

CARLOS GODOY

Tras la exposición, la que tomó la palabra fue la diputada Fabiola Loreiro (Por Santa Cruz), que aclaró que no cobran el sueldo que piensa la sociedad. “No contamos con un salario excesivo, con todos los viáticos que se plantean, o con los gastos de alojamiento pagos” y añadió: “Nosotros nos pagamos el alojamiento, el combustible, el traslado a todos lados y nuestros números dan cuenta de eso, nuestras declaraciones juradas también“, expresó. Asimismo, afirmó: “Nosotros estamos de acuerdo en un pequeño gesto, que no creo que sea muy significativo para la apertura de paritarias” y destacó: “Lo que nos gustaría es que ese esquema se amplié al Poder Judicial, porque seamos realistas, nosotros como diputados cobramos mucho menos que muchos judiciales” por lo que “debería ser para los tres poderes“.

Fabiola Loreiro, diputada del bloque Por Santa Cruz. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Incluso, Loreiro sostuvo que en la ley de emergencia se había pensado que se implemente en los tres poderes, que cobren entre 6 y 7 haberes previsionales mínimos, que ahí sí sería un número muy significativo en toda la provincia. “El gesto tiene que ser por parte de los tres poderes“, insistió. “Lo que no estoy de acuerdo es que se desmerezca el trabajo nuestro, pedir este ajuste, es desmerecer el trabajo“, sostuvo la legisladora.

“Si algo me caracteriza es la frontalidad y no me gusta la cobardía”.

FABIOLA LOREIRO

Godoy volvió a tomar la palabra y se mostró de acuerdo en ampliarlo a la justicia, aunque aclaró: “Mi duda es qué hacemos con los vocales que están cobrando el 50 por ciento del sueldo sin trabajar, hay que resolver eso en algún momento porque fue parte de lo que se terminó votando en el último presupuesto”. Por su parte, cuestionó que los legisladores “se pongan en víctimas” cuando hay gente que no tiene siquiera ingresos porque están desempleados. “Es dar un gesto de nuestra parte, la clase política“, y sostuvo: “Estoy convencido que los funcionarios provinciales, los diputados, tenemos que tener un gesto, podemos hacer el gesto de no usar el vehículo oficial“.

Carlos Godoy defendió su proyecto y pidió un gesto de la clase política.

Fue en ese punto que nuevamente Loreiro tomó la palabra y aclaró que ella usa un vehículo oficial, aunque indicó: “Si algo me caracteriza es la frontalidad y no me gusta la cobardía de las cosas entredichas y no dichas de frente” y agregó: “En mi caso particular, yo le cuento lo que hacía con una camioneta que fue dada en comodato“. Luego, expresó: “formo parte de este gobierno, trabajo para este gobierno, lo defiendo y también soy muy crítica y en ese caso en particular (el de la camioneta), están los números libres para ver de dónde salía el dinero y que vean qué se hacía con ese bien, como repartir insumos que no eran de la provincia sino que eran aportados con fondos propios o de responsabilidad empresarial, de gente que amablemente donaba módulos o leñas para mis vecinos“, dijo. “No sé si está mal, pero siempre se hizo, sí está mal que sea usado para un caso particular“, aclaró.

“Hay que pegarle al chancho para que aparezca el dueño”.

CARLOS GODOY

Ante esto, Godoy respondió que “hay que pegarle al chancho para que aparezca el dueño“. Y enfatizó: “Está mal lo que hizo“, lo cual hizo enojar a la diputada Loreiro: “No hay ningún chancho, usted tiene que hablar de frente porque somos grandes“.

Finalmente, los diputados no se pusieron de acuerdo pero decidieron, por mayoría, que en la próxima comisión se invite al resto de los diputados provinciales.