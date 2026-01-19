Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Legislador del Bloque Unión por la Patria, Carlos Godoy fue muy enfático al señalar que “Santa Cruz no puede mirar para otro lado y la Caja de Servicios Sociales, a pesar de los descuentos que se le realizan a todos aquellos que dependen del Estado, ha dejado de garantizar los medicamentos esenciales”.

Las declaraciones fueron realizadas en el marco del reclamo de afiliados de la obra social provincial por la demora en la entrega de medicamentos. “Hay un silencio del Ejecutivo que es tan grave como la falta de respuestas”, señaló.

“Por ello presenté este proyecto, hoy los jubilados, pacientes crónicos y pacientes oncológicos están siendo abandonados. No por falta de recursos, sino por falta de decisión política, gestión y control” indicó Carlos Godoy quien agregó que “cuando el Estado no cumple, es nuestra obligación interpelar, exigir y actuar sobre todo cuando no es un problema administrativo”.

El reclamo de los pacientes este domingo en el mástil central de Río Gallegos. (Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral).

La iniciativa establece declarar la emergencia en la provisión de medicamentos de la CSS en la Provincia durante 90 días; durante ese plazo la obra social estatal podrá realizar compras directas y efectuar procedimientos excepcionales garantizando transparencia y control. Además, todas las compras efectuadas, en el marco de la emergencia, deberán ser informadas cada 15 días a los legisladores y legisladoras y cada mes la CSS deberá remitir a la Cámara un informe mensual sobre la provisión de medicamentos.

“A partir de esta emergencia la prioridad es la cobertura total a pacientes crónicos, con tratamientos oncológicos, adultos mayores, personas con discapacidad y personas con enfermedades poco frecuentes”, manifestó el Diputado Godoy quien finalizó diciendo que “es inadmisible que las personas que sufren este tipo de enfermedades deban exponerse porque su derecho a la salud fue vulnerado”.