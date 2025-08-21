Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El ciclo “Desde el Sur”, impulsado por el municipio de Río Gallegos, busca generar un espacio de discusión y reflexión sobre los procesos de transformación de la sociedad argentina, en el marco de la actual coyuntura de crisis.

La primera jornada contará con la presencia de Carlos Maslatón, quien analizará los desafíos políticos y económicos del país desde su experiencia como abogado, exconcejal y panelista habitual en programas de debate político.

La invitación de la municipalidad para la charla.

Maslatón, abogado argentino con trayectoria en la política porteña, se desempeñó como concejal de la Ciudad de Buenos Aires entre 1987 y 1991 con la UCeDé y fundó en 1983 la Unión para la Apertura Universitaria (UPAU). En los últimos años, se consolidó como referente en análisis financiero y debates sobre economía y política, participando en distintos programas televisivos y foros de discusión.

La charla se llevará a cabo este jueves 21 de agosto a las 18, en el Teatro del Obispado (Errazuriz 53). La municipalidad invitó a la comunidad a participar de manera libre y gratuita.