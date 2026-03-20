Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco de la inauguración del Colegio Provincial de Educación Secundaria N° 43 en Caleta Olivia, el intendente Pablo Carrizo participó del acto y subrayó la relevancia de la obra para la comunidad. En diálogo con La Opinión Austral, consideró que se trata de un paso clave para el crecimiento de la ciudad.

“Este proyecto tiene que ver con la mejora de la comunidad”, expresó el jefe comunal, poniendo el foco en el impacto directo que tendrá en el barrio 17 de Octubre, un sector con alta demanda educativa. En ese sentido, adelantó que el municipio trabaja de manera articulada con el área de Educación para avanzar en nuevas mejoras.

“Tenemos un proyecto en conjunto con Educación para seguir haciendo reformas dentro de las instalaciones, iluminación y cuestiones que tienen que ver con la seguridad”, detalló.

Carrizo también hizo referencia al rol del sector privado en el desarrollo de este tipo de iniciativas, al remarcar que es fundamental replicar este tipo de aportes en otras obras. “La responsabilidad social empresaria es importante para todas las comunidades”, sostuvo.

Carrizo durante el acto oficial, al lado del gobernador Claudio Vidal. (Foto: Tamara Moreno/La Opinión Austral).

En esa línea, fue crítico respecto a experiencias pasadas en la región: “Lamentablemente las malas políticas no funcionaron con las grandes operadoras que estuvieron en la zona y que hoy no están”, afirmó, y agregó que “la educación y la salud no deberían faltar en ninguna zona donde tengamos producción de petróleo, minería o pesca”.

Por otra parte, el intendente se refirió a la agenda institucional y anticipó un próximo viaje a la capital provincial. Allí mantendrá un encuentro con el ministro de Economía, Ezequiel Verbes, con el objetivo de analizar el contexto actual.

“Es importante dar la discusión donde la tenemos que dar”, señaló, y añadió: “vamos a hablar con el ministro para ver el panorama que se viene para este año”.

Finalmente, Carrizo destacó algunas obras recientes en la ciudad, como la instalación de pasarelas en la peatonal, y valoró el acompañamiento de distintos sectores. “Tengo que agradecer a SIPGER, que en su momento se puso a disposición, planteándonos que era importante para la ciudad”, concluyó.