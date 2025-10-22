Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El proyecto de ley que busca la reincorporación de Eduardo Sosa como Procurador General en la provincia, impulsado por el gobernador Claudio Vidal y con la firma del diputado Pedro Luxen (Por Santa Cruz), se encuentra en el temario de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves y, en caso que el oficialismo reúna los votos necesarios, está en condiciones de ser aprobado.

Esta iniciativa se da en medio del fuerte enfrentamiento del gobierno provincial con el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por la sanción de la ley que amplió de 5 a 9 la cantidad de sus miembros. En la iniciativa parlamentaria se restablece la figura del Procurador General del TSJ como el Jefe de los funcionarios del Ministerio Público Fiscal y Pupilar, medida cuestionada por defensores y fiscales no sólo de Santa Cruz sino también del país.

Pedro Luxen y el proyecto de ley presentado este viernes en la legislatura provincial.

Como anticipó en su momento de manera exclusiva La Opinión Austral, Eduardo Sosa será el primero en la línea de subrogación para integrar el TSJ en caso de vacancia, licencia o impedimento de sus miembros. Según el proyecto, al darle rango institucional sólido y jerárquico a la Procuración General como Jefatura del Ministerio Público Fiscal y Pupilar, este proyecto de ley “subsana el vicio de origen que causó el perjuicio al Dr. Sosa y al rol institucional de la Procuración, dotando a este cargo de la autoridad y estabilidad necesarias para garantizar la independencia del Poder Judicial”.

Designación

Sin embargo, al proyecto original desde el bloque de “Por Santa Cruz” se pretende introducirle una modificación. Se trata del artículo 5 donde se sostiene que la ley “se dicta a los efectos de dar pleno cumplimiento a la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada ‘Sosa Eduardo Emilio c/provincia de Santa Cruz y otro, s/ejecución de sentencia’”, con el objetivo de reponer en el cargo al abogado.

El proyecto restablece la figura del Procurador General del Tribunal Superior de Justicia como el Jefe de los funcionarios del Ministerio Público Fiscal y Pupilar. También nombra a Eduardo Sosa en el cargo. (Foto: La Opinión Austral).

A continuación, en el propio proyecto de ley que se tratará este jueves designa a Sosa en el cargo de Procurador General, medida que pide comunicarse a la propia Corte Suprema y al Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz. En este punto, fuentes de la oposición consultadas por La Opinión Austral aseguraron que esa designación es irregular, toda vez que no se está cumpliendo con el envío de una terna para nombrar a un funcionario en el cargo antes citado.

El artículo 5 para nombrar a Sosa. Según la oposición, debería enviarse una terna.

También en la previa al tratamiento del proyecto de Ley que restituye la figura del Procurador en el Poder Judicial de Santa Cruz luego de 30 años, el Fiscal Lisandro De La Torre y la Defensora ante el Tribunal Superior de Justicia Romina Saúl realizaron una conferencia de prensa para cuestionar la reforma porque avasalla la autonomía de los organismos a su cargo y pidieron que este tipo de cambios sean debatidos con más tiempo y fuera del contexto electoral.

el Fiscal Lisandro De La Torre y la Defensora ante el Tribunal Superior de Justicia Romina Saúl cuestionaron la ley. (Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral).

En el medio de esta disputa, el propio Sosa aseguró semanas atrás: “Mi voluntad y mi objetivo es ver si puedo ser útil como procurador general de Santa Cruz”, dando a conocer que iba a aceptar el cargo propuesto. En paralelo, la falta de resolución respecto de la conformación del TSJ, con los últimos 4 miembros designados que se encuentran cuestionados en su legalidad por 4 de los 5 que ya integraban ese poder del Estado, ponen a la justicia en una crisis sin precedentes en la historia constitucional de Santa Cruz.