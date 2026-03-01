Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego del discurso del gobernador Claudio Vidal en la apertura del 53° Período Legislativo, el diputado de Unión por la Patria de Puerto Deseado, “Chiche” Santi, se refirió a la situación política y social de Santa Cruz, especialmente en su localidad. A pesar de las diferencias políticas con el gobierno provincial, Santi definió a su bloque como “una oposición responsable”.

En diálogo con La Opinión Austral, el diputado anticipó un período de dificultad para la provincia, en el marco de “una política nacional que está destruyendo el federalismo“. Ante este escenario, Santi llamó a la unidad tanto del oficialismo como de la oposición a fin de tratar de resolver los problemas de la gente.

Con respecto a la designacion de Pedro Luxen como Jefe de Gabinete, “Chiche” Santi lo describió como “un hombre de diálogo“. Además, hizo hincapié en resolver problemáticas como la falta de trabajo en jóvenes de 18 a 27 años y en la normalización de la Caja de Servicios Sociales.

La producción de 2025 de Puerto Deseado

Al ser consultado sobre el sector productivo de la localidad santacruceña, Santi explicó que la pesca tuvo un buen año gracias a la abundancia de calamar. “Nos salva la temporada de calamar donde, dentro de todo, dependemos mucho de la biología. Espero que esta buena temporada la siga teniendo por lo menos hasta abril o mayo”, comentó.

Igualmente expresó su preocupación por la falta de empleo en jóvenes y el colapso de la obra social provincial. “A veces del 1 al 10 se consiguen los remedias, después ya las farmacias cortan por falta de pago. Hay problemas de derivaciones. Deseado no es la excepcion”.

“Se adelantaron a la pascua y rosquearon antes de tiempo”

El acto protocolar no estuvo excento de cuestionamientos entre funcionarios. Con respecto a la sesión preparatoria realizada en el día de ayer, Santi declaró que se hicieron arreglos de los cuáles su bloque no formó parte porque no fueron avisados. “Nos hubiese gustado enterarnos de los arreglos que se habían hechos por atrpas antes de llegar a la sesión. No nos prendemos en ninguna negociación que se hace a espaldas de los compañeros.

Asimismo, ironizó sobre la llegada de las Pascuas: “Nadie sabía nada de lo que hicieron ayer en la Sesión Preparatoria. Se adelantaron a la pascua porque empezaron a ‘rosquear’ antes de tiempo“. En este sentido, planteó que el objetivo de todo esto era “poner a Grasso en la mira”.