El concejal Martín Chávez (Unión por la Patria) cuestionó -en declaraciones a Radio LU12 AM680– el uso de fondos de la presidencia del Concejo Deliberante, en el marco del reclamo al municipio de Río Gallegos por partidas para la compra de insumos, que llevó a que se suspenda la última sesión ordinaria.

En ese sentido, el edil mencionó un gasto de 1,2 millones de pesos en chocolate, aunque aclaró que desconocía el destino concreto de esa compra. “Creo que la ciudadanía está pasándola realmente muy mal como para que nosotros estemos gastando, malgastando nuestro tiempo en esta chicana”, señaló.

Pero quien le salió al cruce fue la presidenta de ese cuerpo, Daniela D’Amico. A través de un video publicado en redes sociales, aclaró el destino de la compra de chocolates por ese monto.

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“Sinceramente me parece que hay cuestiones que se usan para desprestigiar y para mentir”, comenzó la concejal de la Unión Cívica Radical. Asimismo, señaló: “¿Saben qué? El que nada debe, nada teme”, al tiempo que acotó: “tranquilamente puedo explicarlo”.

Luego, D’Amico manifestó que “con respecto a ese millón doscientos mil pesos ($1.200.000) que se habla en que se gastaron desde este Concejo Deliberante en chocolates, voy a ser muy clara: se utilizó en talleres de huevos de pascua que se hicieron en el Concejo por pedidos que se hicieron por parte de algunos barrios”.

La concejal Daniela D’Amico en uno de los talleres.

Más adelante, la concejal volvió a ser enfática respecto del destino de esos fondos. “Quien les habla no tiene nada que temer”. Y agregó: “Les recomiendo a aquellos que están preocupados que también miren los siete millones ochocientos mil pesos ($7.500.000) que gastó en la misma época el municipio y que está publicado en el Boletín Oficial”.

En tanto, arremetió contra Chávez, aunque sin nombrarlo, con una acusación: “Lo que pasa es que vienen tan poco a trabajar y cumplen tan escasamente sus funciones que quizás no tienen el conocimiento de todo”. Incluso, sostuvo con un guiño a la cámara: “Te invito a que lo mires”.

Finalmente, Daniela D’Amico recordó la denuncia que le hizo a su antecesora, Soledad Kamu, por la compra de plantas para el Concejo Deliberante por un valor de cinco millones quinientos mil pesos ($5.500.000) “en tres plantas”.