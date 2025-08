Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En Santa Cruz confluyeron las huelgas de 48 horas dictadas por ADOSAC y AMET con el objetivo de demandar al Gobierno provincial la reapertura de la negociación colectiva para debatir un inmediato incremento salarial.

Educación Técnica

La Asociación Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) informó a La Opinión Austral que el paro de 48 horas que se implementó martes y miércoles tuvo un acatamiento del 85%.

En la previa a la huelga, el secretario general, Gustavo Basiglio observó por LU12 AM680 Radio Río Gallegos que el paro es “en virtud de la falta de respuestas a los problemas planteados” durante la instancia de negociación en la conciliación, por lo que “ya sabemos que nuestro salario se ve cada vez más deteriorado frente a lo que significa vivir en nuestra provincia”, manifestó.

Para Adosac el Ministerio de Trabajo de Santa Cruz no tiene facultad para dictar una conciliación obligatoria.

“Así como sacan la cuenta de la cantidad de días de paro, también habría que poner sobre la mesa la cantidad de días de suspensión de clases porque no estaban las condiciones dadas en las escuelas”, subrayó.

AMET volverá al dictado normal de clases en esta jornada, la huelga finaliza este jueves.

ADOSAC

El gremio de mayor número de afiliaciones en Santa Cruz informó que el nivel de adhesión es del 85% en la primera jornada de lucha. El paro continuará este jueves para completar las 48 horas de huelga definida por el congreso provincial.

El gremio exige la reapertura de las discusiones salariales, argumentando que los sueldos actuales son “muy bajos”. Miguel Del Plá, paritario sindical, detalló que los salarios de preceptores, bibliotecarios y asistentes de gabinete rondan los $900.000, mientras que un maestro recién iniciado con título cobra $1.060.000. “Esos salarios son muy bajos. Verdaderamente son muy bajos, con eso no sostenés una familia, no pagás un alquiler, es imposible”, sentenció. El sindicato insiste en que la jerarquización de la educación pública debe incluir salarios dignos y edificios en condiciones.

Marcha de docentes y trabajadores del correo el día del paro general del 10 de abril 2025 en Río Gallegos. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Gobierno

Se recuerda que el Secretario de Estado de Trabajo de Santa Cruz, Javier Aravena, confirmó que el Gobierno definió que no se abonarán los días de huelga.

“El que no trabaja, no cobra. Esto no es una amenaza, es la aplicación del sentido común y del marco legal. Nadie puede esperar cobrar un sueldo sin cumplir su tarea”, expresó Aravena.

“El paro es un derecho, pero también lo es la educación. Y el Estado tiene la responsabilidad de garantizarla. La ley es clara: si hay conciliación obligatoria, debe cumplirse”, insistió.