La Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) llevó adelante una nuevo congreso provincial de cara a la próxima paritaria laboral con el Poder Ejecutivo Provincial que se concretará este martes a las 10:00.

Información extraoficial proveniente del gremio, se dio cuenta que no hubo quorum para dictar una nueva medida de fuerzas para esta semana. Sucedió que no todas las filiales del gremio participaron de este encuentro de toma de decisiones.

En la semana, el cuerpo de paritario de la entidad sindical había recordado que mientras el Gobierno lleve a la mesa de negociación una propuesta que pueda ser tomada en cuenta, el conflicto no recrudecería, caso contrario las medidas de fuerza regresarán.

Gustavo Basiglio marcó como positivo el encuentro. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

Por su parte, desde AMET, el secretario general Gustavo Basiglio señaló días atrás a LU12 AM680 que fue positiva la convocatoria y que quedan a la espera de la oficialización de una oferta salarial del Gobierno.

“La paritaria vino a traer un paño de tranquilidad, pero tenemos que seguir trabajando para que nuestros compañeros estén en las mejores condiciones y las escuelas funcionen como corresponde”, sostuvo el dirigente.

“Lo más importante es que se habilitó una mesa de discusión salarial y se conformaron comisiones de trabajo sobre distintos aspectos de la carrera docente”, explicó.