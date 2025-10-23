Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este domingo 26 de octubre, los santacruceños acudirán a las urnas para renovar tres cargos de diputados nacionales, en una elección que promete definiciones clave para la provincia. Este jueves 23 de octubre es el último día de campaña, y cada candidato tiene su estrategia para llegar a los votantes.

Fuerza Santacruceña

Según pudo saber La Opinión Austral, Juan Carlos Molina, candidato de Fuerza Santacruceña, está en camino a Río Gallegos para participar de la caminata y rastrillaje que se realizará en el barrio San Benito. Estará acompañado del intendente Pablo Grasso. El punto de encuentro es en la Plaza de Troncos a las 17 horas. No habrá acto de cierre de campaña.

Mientras tanto, Moira Lanesan Sancho, segunda en la lista, recorre Gobernador Gregores, dialogando con los vecinos y vecinos de la localidad.

SER

Daniel Álvarez, candidato de SER, realizará su cierre de campaña en Pico Truncado, desde las 19:00 horas, en el gimnasio del Polideportivo del Sindicato Petroleros SIPGER. Lo acompañarán la segunda de la lista de provincia Unidad, Gisella Martínez, además de intendentes, concejales, funcionarios provinciales y militancia activa.

La Libertad Avanza

Los candidatos de La Libertad Avanza realizarán su acto de cierre este jueves a las 20:00 horas en su sede de Avenida Kirchner 1265, Río Gallegos. Jairo Guzmán, Perla Gómez de la Fuente y Matías Alzugaray encabezan la lista provincial, acompañados por los suplentes Analia Barría, Giovany Albea y Paula Álvarez.

El cierre, encabezado por el 1° candidato Jairo Guzmán será en la sede de Avenida Kirchner 1265.

El fin de semana pasado, Guzmán y Gómez de la Fuente estuvieron en El Calafate, junto al candidato nacional por Mendoza y actual ministro de Defensa, Luis Petri, quien aseguró que la elección representa “dos modelos diametralmente opuestos de país”. Guzmán resaltó que llevan “dos años recorriendo Santa Cruz dando la batalla cultural con nuestra propuesta y visión de provincia”, confiando en un resultado positivo gracias al respaldo de la ciudadanía.

ARI-Coalición Cívica

Pedro Muñoz, candidato del ARI-Coalición Cívica, finaliza su campaña con una agenda de recorridas y encuentros vecinales. Este jueves viaja a El Chaltén, tras participar de la sesión de la Legislatura Provincial pautada que finalmente no se realizó por falta de quorum. donde destacó la importancia de cumplir con su responsabilidad pese a la falta de quórum. “Dijimos presentes porque seguimos cumpliendo con la responsabilidad que me dieron los Santacruceños, pero lamentablemente no hubo quorum para que la sesión comience”, señaló.

Durante los últimos días, Muñoz estuvo recorriendo distintos puntos de la provincia y el martes estuvo en El Calafate, acercando su propuesta basada en valores y coherencia para Santa Cruz.

PRO Santa Cruz

Leo Roquel, candidato del PRO Santa Cruz por la lista “Propuesta Republicana”, visitó en lo días previos al cierre de campaña las localidades de Río Turbio, 28 de Noviembre, El Calafate. Finalmente arribó a Río Gallegos y este jueves está recorriendo la ciudad para hablar con los vecinos. “No hace falta un acto ni un micrófono para hablar de política. A veces alcanza con un mate y un grupo de chicos con ganas de preguntar y opinar”, dijo en un posteó donde se lo ve conversando con jóvenes en la Plaza San Martín.

Además, subrayó: “Santa Cruz necesita gestión, no discursos. Queremos que nuestras regalías se queden en la provincia, que se invierta en energía, obra pública, escuelas y hospitales. Este 26 de octubre elegimos gestión, transparencia y futuro”.

Por su parte, el Partido Obrero hizo su cierre de campaña con una conferencia de prensa el miércoles. Este jueves, Gabriela Ance, candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda Unidad, realizará una charla online abierta a trabajadores estatales y municipales a las 20:30 horas. Para participar se debe pedir el link por mensaje directo en las redes sociales del Partido Obrero Santa Cruz.

Con los cierres de campaña definidos, ahora los santacruceños se preparan para asistir a las urnas y decidir quiénes representarán a la provincia en la Cámara de Diputados Nacional el próximo domingo.