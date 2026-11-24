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Cintia Guantelican, una de las seis vecinas que recibió las llaves de su hogar en Río Gallegos durante la entrega encabezada por el gobernador Claudio Vidal, relató cómo vivió el acceso a su casa propia junto a su hija de 16 años. En diálogo con LU12 AM680 Radio Río Gallegos, la adjudicataria contó el proceso de espera y la noticia de la adjudicación.

“Estoy muy emocionada, ansiosa, no doy más de los nervios, no dormí anoche y estoy tratando de mantener un poco la cordura porque todavía no lo puedo creer”, expresó.

La nueva propietaria señaló que vivirá en el domicilio junto a su hija adolescente y que ya contaban con la mudanza preparada con antelación. “Somos mi nena de 16 y yo. Tenemos embalado todo hace dos meses, tres meses fácil”, indicó.

Sobre el momento en que recibió la confirmación oficial, detalló que se encontraba en su jornada laboral como efectivo policial. “Me llamaron ayer y estoy sin creerlo todavía. Estaba trabajando y de pronto me empiezan a llegar mensajes de que había salido en el Boletín Oficial y yo me quería morir, la verdad no lo podía creer”, recordó.

Guantelican precisó cómo fue ese instante de sorpresa: “Soy policía, estaba en mi lugar de trabajo. No sé si estaba saliendo del trabajo o entrando a mi casa, pero me recuerdo uniformada. En ese momento ya me olvidé todo lo que pasé de la emoción”.

Junto a familiares y amigos en su casa propia. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Fiestas propias

Respecto a su entorno familiar, explicó que varios de sus allegados no pudieron asistir al acto por compromisos laborales, aunque visitarán la vivienda durante la jornada. “Mi papá no pudo estar, mi tía tampoco, y el resto trabajando, obviamente, justo el día de semana, pero ya durante el día van a venir todos, están esperando salir del trabajo”, comentó.

Finalmente, la adjudicataria destacó la cercanía de las celebraciones de fin de año en su nuevo hogar. “El 2 de diciembre es mi cumpleaños. Ya les dije a todos que en Navidad la pasamos todos acá. Van a ser unas fiestas distintas y mi cumpleaños en mi casa propia”, concluyó.