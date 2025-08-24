Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) anunció un nuevo plan de lucha para las próximas dos semanas y señala a la comunidad que las medidas se pueden desactivar en caso que el Gobierno los convoque a debatir salarios y que no procedan a descontar los días de paro.

La entidad gremial llevó adelante su congreso provincial el pasado sábado y definió cómo sigue la demanda al Consejo Provincial de Educación, los alumnos de la educación pública de Santa Cruz sumarán nuevos días de clases perdidas de concretarse estas acciones directas.

ADOSAC insiste con la convocatoria a paritaria salarial. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

“El congreso extraordinario resolvió paro de 48 horas para el jueves 28 y viernes 29 de agosto. Esta medida de fuerza será suspendida si el Ejecutivo provincial, decide que se convoque a una reunión paritaria”, detalló el sindicato.

En esta línea de demandas, precisaron que “si el gobierno avanza con descuentos salariales a los docentes que adhirieron a las medidas de fuerza, se convocará a un nuevo paro para los días 1 y 2 de septiembre. Por el contrario, si no se aplican descuentos, no se procederá con esta medida“.

Asimismo, exigió que se “continúe con la necesaria recuperación salarial que les permita salir de la pobreza y tener un salario que alcance”.

Los docentes y trabajadores estatales por las calles de la ciudad. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

En otro orden, reclamaron que “la titularización se realice con la participación organizada de los docentes en asambleas congresos y paritarias”, y pidieron “soluciones urgentes a las condiciones edilicias de las escuelas”.

“ADOSAC reiteró que la organización gremial mantiene su disposición al diálogo y considera que la solución a este conflicto está en manos del gobernador Claudio Vidal, quien tiene la posibilidad de ordenar que se reabra la paritaria, que hasta ahora han negado las autoridades del Consejo Provincial de Educación”, concluyó el gremio.

Descuentos

Se recuerda que el Secretario de Estado de Trabajo de Santa Cruz, Javier Aravena, confirmó semanas atrás su postura de no pagar a aquellos que no van a trabajar. Su mirada desde el Estado se enmarca en la política de “día no trabajado, día no pagado”, que se aplica en todas las provincias del país.