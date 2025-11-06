Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Ésta semana se conoció que las santacruceñas Claudia Martínez y Viviana Carabajal fueron reconocidas este martes con la distinción “Evita Compañera – Honorable Senado de la Nación”, una distinción que destaca a mujeres de todo el país por su compromiso con la justicia social, la solidaridad y la igualdad, postulaciones que fueron impulsadas por la senadora nacional Alicia Kirchner, quien resaltó el valor del trabajo de ambas dirigentes en el ámbito social y político.

Al respecto, entrevistada por LU12 AM680, la exministra Martínez se mostró emocionada por el reconocimiento. “La verdad que estar ahí, poder compartir con todas esas compañeras este fue muy emocionante, y personalmente ese reconocimiento lo recibo, además, con mucha responsabilidad”, afirmó.

Respecto a lo laboral, expresó que nunca lo pudo desconectar de la militancia, si bien fue un camino de muchos años, “tuve la suerte y la dicha de conocer personas muy generosas y que me enseñaron muchísimo, y la verdad que cuando iba escuchando la reseña que leía la locutora mientras anunciaba el reconocimiento, es como que pasó gran parte de mi vida porque yo empecé a trabajar a los 18 años y siempre en el mismo lugar de militante”.

De izquierda a derecha: Alicia Kirchner, Claudia Martínez, María Eugenia Duré y Viviana Carabajal.

Claudia Martínez insistió que tuvo la suerte y la dicha de tener gente que le enseñó mucho y que “me fue marcando el camino, después estuvo en mí cómo ir haciendo ese camino, porque a veces uno puede estar al lado de grandes personas, de dirigentes políticos muy importantes, como en este caso para mí lo es Alicia Kirchner, como obviamente también lo es Néstor y Cristina, pero está en uno cómo va atravesando el camino y cómo va transitando todo ese trayecto”, sostuvo.

Asimismo, contó que es técnica en puericultora que realizó “gracias a que en aquel entonces recién salía del secundario y un grupo de profesionales del Ministerio de Asuntos Sociales, junto con el entonces Ministerio de Educación, trazaron un proyecto de carrera, y estaba conformado por Alicia (Kirchner), Inés Bianchi, Lidia Mondelo, Rita Drisaldi y una gran compañera que este año nos dejó como María Elena Armas”, recordó.

“Acordarme de todo eso, verme así, en una imagen retrospectiva, me vi con mi 18 años, este empezando ese camino de militancia y el camino de mi trayecto de trabajo; la militancia la elegí y la seguiré eligiendo y siempre en el mismo en el mismo lado de la verdad”, dijo entre otras cosas.