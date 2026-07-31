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El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, anunció este viernes un incentivo extraordinario de $500.000 para los docentes que no faltaron nunca durante el primer semestre del presente ciclo lectivo. El beneficio será abonado en agosto y, según explicó el mandatario, busca reconocer el compromiso de quienes garantizaron el dictado de clases.

El anuncio fue realizado durante el acto de presentación de acciones de fortalecimiento para la educación santacruceña, donde el mandatario también ratificó que la devolución de los días descontados por los paros docentes será una medida excepcional y no volverá a repetirse.

“Tomamos la firme decisión de darnos una nueva oportunidad, devolvemos los días caídos, lo firmamos en la última paritaria, pero también todos tienen que saber que va a ser la última vez“, sostuvo Vidal.

En ese sentido, fue enfático al remarcar que “el que no trabaja, no se le va a pagar el día“, al considerar que se trata de “una falta de respeto a los que todos los días cumplen su función”. Asimismo, aseguró que la decisión responde a un reclamo sostenido de la sociedad.

Reconocimiento a quienes garantizaron las clases

Durante su discurso, el gobernador explicó que el Ejecutivo provincial resolvió implementar un reconocimiento económico para los docentes que mantuvieron la actividad en las aulas durante todo el año.

“Es importante el reconocimiento a los que se esfuerzan, a los que muestran predisposición, a los que aportan todos los días para poder salir adelante, a los que aman la profesión y tienen vocación de servicio“, expresó.

En ese marco, anunció que los docentes que no realizaron paros recibirán un incentivo extraordinario de $500.000 durante el mes de agosto.

“Estamos anunciando un reconocimiento de 500 mil pesos para esos docentes“, señaló Vidal, al tiempo que reiteró que la devolución de los días descontados por huelga no volverá a implementarse.

Finalmente, el mandatario sostuvo que el objetivo es poner en valor el compromiso de quienes sostuvieron la continuidad educativa durante el ciclo lectivo. “No sé si será poco o mucho, pero lo valioso es el gesto, esa caricia para los que realmente tienen vocación de servicio y apuestan a dejar el pasado atrás para mejorar el presente y construir un futuro mucho más digno para todos los santacruceños”, concluyó.