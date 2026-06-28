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Luego de que el Gobierno Nacional oficializara a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, destacó la decisión a través de un mensaje difundido en sus redes sociales, titulado: “Las provincias necesitan más diálogo y más consensos”.

A propósito, consideró que la designación de Santilli —tras la renuncia de Manuel Adorni en el marco de la investigación que lo involucra por presunto enriquecimiento ilícito— “es una buena señal para una etapa en la que la Argentina necesita fortalecer el diálogo”.

Señaló que “las provincias necesitan una relación basada en el respeto, la escucha y los acuerdos con el Gobierno Nacional. En ese camino, la vocación de Santilli por construir consensos puede ser un aporte importante”.

Para cerrar, Vidal sostuvo que “desde Santa Cruz siempre estaremos dispuestos a acompañar toda instancia de diálogo que permita defender los intereses de nuestra provincia y contribuir al desarrollo del país”.

El mensaje de Santilli tras su llegada a la Jefatura de Gabinete

Después de conocerse la noticia, Diego Santilli aseguró en su cuenta de X: “Asumo el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este Gobierno siga haciendo historia”.

El flamante jefe de Gabinete afirmó creer “en los proyectos colectivos, no en los individuales. Por eso voy a trabajar en equipo, junto a un gran Gabinete encabezado por el Presidente Javier Milei, con una visión clara y la determinación necesaria para sacar definitivamente a la Argentina del pozo en el que la dejaron”.

Finalmente, prometió: “Voy a dejar todo para que este Gobierno siga avanzando en las reformas estructurales que la Argentina necesitaba hace décadas. Gracias al Presidente y a la secretaria general (Karina Milei) por la confianza”.

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