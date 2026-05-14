Claudio Vidal celebró el fallo de la Corte Suprema a favor de la ampliación del TSJ: “Fin de la impunidad en Santa Cruz” El gobernador destacó la decisión del máximo tribunal nacional que avaló la ampliación a nueve miembros del Tribunal Superior de Justicia provincial y cuestionó con dureza al kirchnerismo y a sectores de la Justicia santacruceña.

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El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, celebró el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que validó la ampliación a nueve integrantes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) provincial y aseguró que la decisión representa “el fin de la impunidad” en la provincia.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario provincial expresó su respaldo a la resolución judicial que dejó sin efecto la sentencia del TSJ santacruceño que había declarado inconstitucional la Ley Provincial N° 3.949, impulsada por el oficialismo para ampliar el máximo tribunal provincial.

“¡Se terminó!”, escribió Vidal en el inicio de su publicación, titulada “Fin de la impunidad en Santa Cruz”. Allí sostuvo que la Corte Suprema “dejó sin efecto el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz que había declarado inconstitucional la Ley Provincial N° 3.949 de ampliación del máximo tribunal”.

En un duro mensaje político, el gobernador apuntó contra el kirchnerismo y parte del Poder Judicial provincial. “Durante 30 años destruyeron la producción, desaparecieron obras y vaciaron la provincia, mientras una parte de la Justicia, convertida en la última trinchera del kirchnerismo, no solo miraba para otro lado, sino que fue parte del sistema que protegió a los responsables del saqueo”, afirmó.

Además, Vidal aseguró que “se terminó el tiempo de los privilegios, de las causas dormidas y de los intocables” y remarcó que “en Santa Cruz ya no todo vale. La ley vuelve a ser igual para todos”.

El fallo de la Corte Suprema, firmado por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, destrabó el conflicto institucional abierto en Santa Cruz y habilitó la inmediata incorporación de los nuevos jueces designados para integrar el Tribunal Superior de Justicia.

Los nuevos integrantes del TSJ son Sergio Acevedo, ex gobernador de la provincia y ex jefe de la SIDE durante el gobierno de Néstor Kirchner; José Antonio González Nora, Juan Lucio Ramón de la Vega y Gabriel Nolasco Contreras Agüero. A Acevedo y González Nora les tomó juramento el presidente del TSJ, Daniel Mariani, al día siguiente de sus designaciones.

Con esta decisión, el máximo tribunal provincial deberá quedar conformado por nueve miembros, tal como establece la reforma judicial aprobada por la Legislatura santacruceña en agosto del año pasado.