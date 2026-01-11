Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“Conformamos una mesa de trabajo para abordar de manera ordenada los desafíos del sector ganadero“, informó este sábado el gobernador Claudio Vidal, en el marco de un encuentro desarrollado en Casa de Gobierno que reunió a autoridades y referentes del campo santacruceño. Durante el encuentro, el mandatario provincial estuvo acompañado por la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci; el presidente del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay, y el titular de la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos (ASIP), Christian Andrés Brizic.

“En cada región aparecen los mismos problemas; abigeato, desertificación, clima adverso, depredadores, falta de rentabilidad y ausencia de controles. Muchos productores sostienen la actividad con recursos propios, pero esa situación no es sostenible y termina provocando el cierre de campos y la pérdida de trabajo“, indicó Vidal. “Acordamos avanzar con una agenda de reuniones periódicas que incluya medidas productivas y legislativas, el seguimiento de temas judiciales y el trabajo conjunto con los municipios en controles y servicios básicos”, agregó Claudio Vidal.

El encuentro se desarrolló la tarde del sábado en Casa de Gobierno.

En ese contexto, la presidenta de la Sociedad Rural de Río Gallegos, Alejandra Suárez Del Solar, calificó al encuentro de positivo. “Lamentablemente la rentabilidad de los campos no es buena. Todos los años se cierran campos y se deja de producir. La idea es poder revertir esa situación y nos vamos a poner a trabajar con todos los estamentos. Sabemos que estamos en un momento difícil de la provincia, pero creemos que es un buen momento para revertir esa situación”, aseguró.

Juan Carlos Martínez, presidente de la Sociedad Rural de la ciudad de Las Heras, señaló: “Hoy entre todos pudimos unificar criterios de toda la parte productiva e informar acerca de los problemas que acarrea la sequía en algunos departamentos. Nos pareció oportuno por parte del Gobierno abordar el tema de los campos abandonados y esperemos poder avanzar para salvar los campos que hoy están en actividad”.

Más adelante, Enrique Jamieson, presidente del Federación de Instituciones Agropecuarias Santa Cruz (FIAS), recalcó: “Es muy importante la intención del gobernador de reactivar un sector que tiene muchas dificultades, como es el ganadero. Lograr el repoblamiento de los campos en Santa Cruz es el objetivo que tenemos los que conocemos de producción y es lo que nos interesa y queremos acompañar, los que venimos de generaciones de productores”, cerró el referente de la FIAS.