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El gobernador Claudio Vidal avanza en la consolidación de un modelo productivo que apuesta a la inversión privada, la generación de empleo y el aprovechamiento de los recursos provinciales. En ese marco, Grupo Veraz anunció una inversión de USD 5,5 millones para instalar una planta de procesamiento de residuos pesqueros en Puerto Deseado, que permitirá transformar desechos de la industria en productos destinados al mercado nacional y a la exportación.

El proyecto fue presentado durante un encuentro realizado este jueves en la Casa de Santa Cruz, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde Vidal, junto a la ministra de Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, recibió a Pablo Otegui, directivo de Pesquera Veraz y Explotación Pesquera de la Patagonia S.A. (Pespasa).

La iniciativa representa un nuevo paso en la estrategia provincial de agregar valor a la producción, fortalecer la actividad industrial y generar oportunidades laborales a partir de los recursos que Santa Cruz ya produce.

Productos de exportación

La planta se instalará en el predio que Pespasa posee en el Barrio Industrial de Puerto Deseado y procesará cabezas, colas, espinazos y vísceras de merluza, además de cabezas y cáscaras de langostino.

Las autoridades analizaron que la iniciativa representa un nuevo paso en la estrategia provincial de agregar valor a la producción.

A partir de estos materiales se elaborarán tres productos de alto valor comercial: harina de pescado premium, aceite de pescado de alta pureza y concentrado hidrolizado, un insumo utilizado en la industria de alimentos para mascotas y con creciente demanda como bioestimulante agrícola.

Con una capacidad de procesamiento de 100 toneladas diarias, la planta podrá absorber no solo los residuos generados por la propia empresa, sino también unas 9.000 toneladas anuales provenientes de otras firmas pesqueras de la localidad.

De esta manera, Puerto Deseado contará con una nueva infraestructura industrial que permitirá aprovechar recursos que hasta ahora se descartaban y ampliar las posibilidades de desarrollo de toda la cadena pesquera.

Una oportunidad de desarrollo

Actualmente, la planta de Pespasa genera alrededor de 6.500 toneladas anuales de residuos que terminan en el enterramiento sanitario municipal. Esta situación representa un costo económico y ambiental para la localidad, además de la pérdida de materias primas con alto potencial de aprovechamiento.

El traslado de esos desechos a plantas de procesamiento ubicadas a más de 800 kilómetros no resulta viable por los costos logísticos y el deterioro de la materia prima.

La nueva inversión permitirá resolver esa problemática mediante un sistema de economía circular que convertirá los residuos en productos comercializables, reducirá la presión sobre el sistema de disposición final y generará una nueva actividad industrial.

Puerto Deseado sumará una planta industrial que convertirá residuos pesqueros en productos de alto valor agregado.

El proyecto también contempla tecnología para mitigar olores, recuperar agua para su reutilización y reducir al mínimo los efluentes líquidos, con sistemas de condensación de vahos y biofiltración.

Más empleo, producción y divisas

La puesta en marcha de la planta permitirá crear alrededor de 70 puestos de trabajo directos, con perfiles técnicos y productivos, además de movilizar empleo indirecto en logística, mantenimiento electromecánico y servicios portuarios.

La producción estará orientada a mercados internacionales, lo que permitirá generar nuevas exportaciones e ingresos de divisas, al tiempo que abastecerá a industrias nacionales vinculadas con la nutrición animal y la producción agrícola.

La inversión de Grupo Veraz se inscribe así en una estrategia de desarrollo que busca ampliar la matriz productiva provincial, fortalecer la industria y generar empleo a partir del aprovechamiento integral de los recursos.

Un Estado que acompaña

El proyecto se enmarca en la Ley Provincial N.º 4011 del Sistema Provincial de Promoción y Desarrollo Industrial, que establece a la pesca como sector prioritario y promueve el agregado de valor a los recursos de Santa Cruz.

El gobernador Claudio Vidal encabezó la reunión en la Casa de Santa Cruz, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En ese contexto, el Gobierno provincial acompañará a la empresa en las gestiones y habilitaciones necesarias ante los organismos provinciales y nacionales para avanzar con la ejecución de la iniciativa.

Grupo Veraz cuenta con más de 75 años de trayectoria en la industria pesquera argentina, una flota propia de siete buques y plantas de procesamiento en Rawson y Puerto Deseado.

Con esta inversión, la gestión de Claudio Vidal busca consolidar un esquema en el que la producción, la industrialización y el aprovechamiento de los recursos se traduzcan en nuevas oportunidades para los santacruceños.