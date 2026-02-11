El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, anunció la reactivación de la planta en la cuenca sur y destacó la incorporación de trabajadores e inversiones de la empresa operadora.

A través de sus redes sociales, comunicó la reactivación de la actividad productiva en la cuenca sur y remarcó que la medida forma parte de una definición central de gestión. “Desde el inicio de nuestra gestión, definimos como prioridad recuperar la producción y generar trabajo para los santacruceños”, expresó.

En ese marco, señaló que la base fue asumida en diciembre de 2024 por Venoil Energía, firma que puso en marcha un esquema de inversiones orientado a reactivar la operación de más de 6,5 millones de dólares. Según detalló, el plan permitió “incorporar equipamiento, renovar su flota y aumentar a 136 la cantidad de trabajadores”.

El mandatario subrayó además el estado en el que se encontraba el yacimiento antes de esta etapa. “Una planta que llevaba 15 años sin producir, hoy está recuperando pozos”, afirmó, al destacar el impacto de la reactivación.

Finalmente, vinculó el proceso con una mirada de desarrollo más amplia y sostuvo que los avances se logran “cuando todos tenemos los mismos objetivos de producir para generar desarrollo”, cerrando el mensaje con la consigna: “Santa Cruz Puede…”.