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En el marco de la puesta en marcha del nuevo equipo perforador de CGC en el área de Tres Picos, el gobernador Claudio Vidal destacó la reactivación de la actividad petrolera en Santa Cruz y vinculó la inversión con la generación de empleo, mayores regalías y nuevas oportunidades para los santacruceños.

“Volvemos a perforar en Santa Cruz”, afirmó Vidal en un posteo publicado en sus redes sociales, donde destacó que la actividad retoma impulso “después de años muy difíciles”. Según expresó, la puesta en funcionamiento del equipo de CGC “significa más trabajo, más producción, más regalías y más oportunidades para nuestra gente”.

El mandatario provincial atribuyó parte de esta recuperación a las decisiones adoptadas desde su gestión. “Desde el Gobierno tomamos decisiones para que esto suceda. Bajamos 3 puntos de regalías para acompañar la inversión y lograr que vuelvan a levantarse equipos en nuestros yacimientos”, sostuvo.

Vidal también planteó la necesidad de dejar atrás las diferencias políticas y priorizar la continuidad de la producción hidrocarburífera. “No es momento de caprichos ni de divisiones. Es momento de trabajar, cumplir y defender la actividad petrolera de Santa Cruz”, manifestó.

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, junto a Hugo Eurnekian, presidente y CEO de CGC; Rodrigo Fernández, Chief of Staff de CGCM (izq.); y José Llugdar, secretario general del Sindicato del Personal Jerárquicos y Profesional del Petróleo y Gas Privado de la Patagonia Austral (der). FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL

En ese sentido, agradeció a la compañía por la inversión realizada y ratificó el objetivo de ampliar el nivel de actividad. “Gracias a CGC por confiar e invertir. Vamos a seguir empujando para que haya más equipos, más producción y más santacruceños trabajando”, expresó.

El mensaje del gobernador se dio durante una jornada que la provincia presenta como un nuevo punto de partida para la actividad en el Golfo San Jorge, con el desafío de sostener las inversiones, recuperar producción y fortalecer el impacto económico de la industria petrolera en Santa Cruz.

Vidal cerró su publicación con uno de los principales lemas de su gestión: “Santa Cruz Puede y Tiene Rumbo”.