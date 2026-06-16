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El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, destacó la implementación del sistema centralizado de compra y distribución de medicamentos impulsado por el Gobierno Provincial, una estrategia que busca garantizar el abastecimiento en hospitales y centros de salud de todo el territorio santacruceño.

“Estamos garantizando que los medicamentos lleguen a cada localidad de Santa Cruz”, expresó el mandatario a través de las redes sociales, al referirse a una política que apunta a optimizar recursos y fortalecer el sistema público de salud.

Según indicó Vidal, la centralización de las compras no solo mejora la disponibilidad de medicamentos esenciales, sino que también genera un importante ahorro para cada hospital, permitiendo que los recursos propios sean destinados a equipamiento, mantenimiento, infraestructura y otras necesidades prioritarias vinculadas a la atención de los pacientes.

La entrega de medicamentos e insumos en el hospital regional de Río Gallegos. (FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL).

La iniciativa comenzó a materializarse semanas atrás con la llegada de los primeros cargamentos de medicamentos adquiridos mediante una licitación pública provincial destinada a abastecer durante un año a los hospitales santacruceños. La compra incluyó más de 350 tipos de medicamentos y soluciones parenterales para reforzar la red sanitaria pública.

Como informó en su momento La Opinión Austral, Uno de los primeros establecimientos en recibir la nueva provisión fue el Hospital Regional de Río Gallegos, donde las autoridades sanitarias destacaron que la medida representa un cambio estructural en la forma de abastecer al sistema público. Posteriormente, arribaron nuevas partidas que permitieron avanzar con la distribución hacia hospitales y centros de salud del interior provincial.

La noticia en la tapa del diario La Opinión Austral del 24 de mayo de este 2026.

En Caleta Olivia, el Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo” recibió una importante carga de medicamentos correspondiente a la compra centralizada. El director del nosocomio, Daniel Covas, señaló en aquel momento que el nuevo esquema permitiría reducir costos, garantizar previsibilidad en el abastecimiento y aliviar el presupuesto hospitalario para afrontar otras necesidades operativas.

Desde el Ministerio de Salud y Ambiente que conduce María Lorena Ross remarcaron que el operativo alcanza a los 14 hospitales de la provincia y contempla un sistema de distribución escalonada, acompañado por mecanismos de control y trazabilidad para optimizar el seguimiento de los insumos. Además, parte de los medicamentos adquiridos buscan compensar prestaciones que dejaron de ser cubiertas por programas nacionales, garantizando así la continuidad de tratamientos dentro del sistema público provincial.

En ese marco, Vidal sostuvo que el objetivo es consolidar un modelo sanitario más eficiente y equitativo, asegurando que los medicamentos lleguen en tiempo y forma a cada localidad santacruceña y fortaleciendo la capacidad de respuesta de los hospitales frente a la creciente demanda de atención.