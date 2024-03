Claudio Vidal dijo que “si no aumentamos la producción nos fundimos” y aseguró que “Palermo Aike es nuestra gran esperanza” El gobernador de Santa Cruz habló sobre los desafíos que tiene que enfrentar el Gobierno a nivel económico, por la herencia recibida y la falta de asistencia de Nación. En este marco aseguró que aunque los ingresos por petróleo, gas y minería no superan el 25% de los provinciales y que "si no aumentamos la producción nos fundimos". El discurso completo en la apertura del 51° período legislativo de sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados de Santa Cruz.

Por La Opinión Austral | 01 de marzo 2024 · 18:12 hs.

FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL