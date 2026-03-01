Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador Claudio Vidal inauguró este domingo el 53° Período Legislativo de Santa Cruz con un discurso centrado en el ordenamiento del Estado, la producción y fuertes críticas al pasado político y judicial de la provincia. La ceremonia se realizó en el Centro Polivalente de Arte Nº 1 de Río Gallegos, donde previamente tomó juramento a Pedro Luxen como nuevo jefe de Gabinete.

En su mensaje ante la Asamblea Legislativa, Vidal ratificó el rumbo de su gestión y apuntó contra el modelo basado en la dependencia de fondos nacionales y el crecimiento del empleo público. “Santa Cruz no podía proyectar su futuro dependiendo de aportes externos”, afirmó, y aseguró que hoy la provincia paga salarios con recursos propios y apuesta a una matriz productiva.

Uno de los momentos más enfáticos fue cuando se refirió a la recuperación del expredio de Austral Construcciones y donde ahora funciona la empresa “Santa Cruz Puede S.A.U.”. “Ese lugar que representaba el saqueo de nuestros recursos hoy es un polo productivo que genera trabajo todos los días. Donde hubo corrupción, hoy hay producción”, sostuvo.

El mandatario destacó el desempeño de la empresa estatal, que —según indicó— logró equilibrio financiero en su primer año, y defendió un modelo de Estado “eficiente, asociado al sector privado y generador de empleo genuino”.

En materia de infraestructura, aseguró que se terminó con la práctica de anunciar obras que no se finalizaban. “La obra que se inicia es una obra que se termina”, afirmó, al tiempo que detalló inversiones en educación, salud, puertos, rutas, servicios públicos y red de gas.

Vidal también dedicó un tramo central a la situación previsional. Señaló que la Caja de Previsión Social registra un déficit cercano a los 270 mil millones de pesos anuales y cuestionó a municipios que —según denunció— retienen aportes sin depositarlos. “No son recursos del Gobierno, son recursos de los trabajadores”, subrayó.

En un tono crítico hacia el Poder Judicial, aseguró que durante décadas “no hubo un solo condenado por corrupción en la provincia” y advirtió que ciertas medidas cautelares frenan el reordenamiento del Estado.

Sobre el cierre, llamó a sostener el diálogo institucional pero dejó una definición política clara: “La prioridad debe ser Santa Cruz”. Y concluyó con un mensaje de identidad y proyección: “Somos el gobierno que apuesta a la educación, a la producción y al trabajo genuino. Estoy convencido de que podemos lograrlo. Santa Cruz puede”.