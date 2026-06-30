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El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, participó este martes del acto de asunción de Diego Santilli como nuevo Jefe de Gabinete de la Nación, junto a mandatarios provinciales y autoridades nacionales.

Al finalizar la ceremonia, el mandatario santacruceño compartió una reflexión a través de sus redes sociales, donde remarcó que el país atraviesa una instancia que debe ser aprovechada para consolidar una relación institucional basada en el diálogo, el respeto y el federalismo. “El diálogo y el respeto por el federalismo deben marcar el camino que necesita nuestro país”, expresó Vidal.

Una oportunidad

En su mensaje, el Gobernador sostuvo que el cambio de autoridades en la Jefatura de Gabinete representa una oportunidad para fortalecer la participación de las provincias en la construcción de las políticas públicas nacionales.

El gobernador Claudio Vidal saluda al presidente Javier Milei.

“Se abre una nueva etapa que no debemos desaprovechar. Es una oportunidad para que el interior del país sea más escuchado y para que las decisiones nacionales contemplen las realidades y necesidades de cada provincia“, señaló.

En ese sentido, reafirmó la importancia de avanzar hacia un esquema de trabajo conjunto que permita atender las demandas de cada jurisdicción desde una perspectiva verdaderamente federal.

Relación institucional

Claudio Vidal manifestó además su expectativa de que esta nueva etapa fortalezca los canales de diálogo entre el Gobierno Nacional y las provincias. “Confío en que este nuevo tiempo permita construir una relación más fluida entre la Nación y las provincias, con una mirada verdaderamente federal y orientada a resolver los desafíos que tenemos por delante”, expresó.

El gobernador Claudio Vidal participó del acto de asunción de Diego Santilli.

El mandatario reiteró que Santa Cruz continuará promoviendo el diálogo institucional como herramienta para defender los intereses de la provincia y acompañar todas aquellas iniciativas que contribuyan al desarrollo regional y nacional.

La participación del gobernador en la ceremonia se enmarcó en una agenda de trabajo desarrollada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde también llevó adelante gestiones institucionales destinadas a fortalecer las finanzas provinciales y consolidar vínculos con distintos actores nacionales e internacionales.

De izq a der: Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Alberto Weretilneck (Río Negro), Diego Santilli, Analía Maiorana, Marcelo Orrego (San Juan), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Rolando Figueroa (Neuquén).

Vidal reafirmó, a modo de cierre, su compromiso con una Argentina más federal, “donde el diálogo, el respeto institucional y la construcción de consensos sean los pilares para impulsar el crecimiento y el desarrollo de todas las provincias“.