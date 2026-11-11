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Al término de la ceremonia de entrega de equipamiento y vehículos para las fuerzas de seguridad, el el Gobernador Claudio Vidal dio su mirada sobre la reciente visita del papa León XIV a la República Argentina.

“Primero, quiero decir que es emocionante escuchar al Papa. Un mensaje muy claro de la Argentina.  Hablando de su pasado del presente y de lo que tendríamos que hacer en el país con respecto a algunas cuestiones esenciales y y delicadas”, sostuvo.

“Me sentí como en casa”, aseguró el Papa León en su última misa en territorio argentino.

En la misma línea, el titular del Ejecutivo provincial remarcó la magnitud de la convocatoria y el impacto social de la visita papal. “Me parece que fue una visita muy importante, claramente ede las más importantes, se movilizó parte del pueblo argentino y la comunidad religiosa, porque no solo los católicos estaban presentes, la comunidad religiosa se movilizó”, agregó.

Por último, el gobernador santacruceño enfatizó la necesidad de reflexionar sobre el mensaje transmitido y su aplicación en la gestión pública. “Esto trae un poco de paz y de reflexión más que nada del arco político, me parece que tiene que tomar esta estos consejos”, concluyó.

EN ESTA NOTA Claudio Vidal Papa León XIV en Argentina

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