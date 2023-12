Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

¡A trabajar!, indicó el primer día que ingresó a la Casa de Gobierno. Desde entonces, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, llega temprano al edificio de la calle Alcorta 231 para comenzar con su agenda diaria. Poco después, de manera diaria, llegan sus ministros para realizar la reunión de Gabinete; a última hora, se vuelve a hacer un repaso de lo abordado durante el día.

Este sábado 30 de diciembre no fue la excepción. Poco después de terminar la última reunión de Gabinete del año y antes de partir a zona norte para pasar las fiestas con su familia, el mandatario provincial habló de manera exclusiva con el Grupo La Opinión Austral. “Estamos trabajando, como tiene que ser. Más cuando hay deseos y ganas de poner en marcha nuestra provincia” aseguró.

Al ser consultado por la periodista de La Opinión Austral y LU12 AM680, Iara Martínez, acerca del balance sobre los primeros 20 días de su gestión, el mandatario provincial indicó que el panorama “es complicado porque hay muchas cosas para ordenar. Gobernaba la desidia, la desorganización, la falta de lealtad con el pueblo y la corrupción. Así que hay mucho trabajo por hacer“, definió.

En ese contexto, anticipó que “el martes vamos a estar entregando un informe a todos los medios de la difícil situación que enfrenta la Caja de Servicios Sociales. Fuera del déficit fiscal, la deuda millonaria que nos dejaron, donde no pagaron proveedores ni ningún tipo de servicio desde el mes de agosto“, detalló.

El gobernador Vidal hizo un alto para saludar a las fuerzas de seguridad.

Además, se mostró “esperanzado“, dijo estar “en busca de consensos“, confió en que “vamos a sacar esta provincia adelante. Lo vamos a hacer con esfuerzo, con trabajo, entre todos. No es una tarea fácil, pero tampoco imposible. Creo en mi equipo de trabajo, en la fuerza de los santacruceños y hay que poner de pie a esta provincia. Dejar los malos hábitos y caminar por el camino correcto“, afirmó.

Consensos para 2024

En tanto, consultado por los próximos pasos a seguir en su gestión, reiteró que “hay que trabajar” y en ese sentido, añadió: “Si miramos el Estado provincial, casi 90 mil personas dependen de un salario del Estado y somos 370 mil habitantes. Llegó el momento de analizar qué y cómo lo debemos hacer. Y entender que la única forma de salir adelante es trabajando“, sostuvo.

Una de las tantas recorridas por diferentes sectores.

En otro punto, indicó que “siempre y cuando estemos de acuerdo en que las cosas hay que hacerlas para generar la fuerza y lo que necesitamos por el bien común“. No obstante, el mandatario provincial se tomó unos minutos para reflexionar sobre la sesión extraordinaria de este viernes y apuntó contra los legisladores de Unión por la Patria: “No pudimos aprobar una auditoría general del Estado, para la que solicité el acompañamiento de los diputados en la Cámara. Los diputados de la oposición, que son la mitad de los diputados de la Cámara, no estuvieron de acuerdo y le tienen que dar las explicaciones necesarias al pueblo“, consideró Claudio Vidal.

En sintonía, recordó que “tratamos de aprobar una ley de emergencia porque no podemos pagar prestadores de servicio, la salud está prácticamente paralizada y queremos comenzar en marzo con las escuelas en condiciones“, sostuvo al tiempo que aclaró que “jamás vamos a trabajar en un proyecto de ley en contra de los trabajadores. Eso jamás va a suceder”, remarcó respecto a ciertos cuestionamientos que generaron algunos puntos de esa iniciativa que por el momento trascendió de manera extraoficial.

Panorama nacional

En otro orden de cosas, respecto de la gestión del presidente Javier Milei, la cual se ve por estos días cuestionada por varios sectores por el Decreto de Necesidad y Urgencia y la denominada Ley ómnibus que envió al Congreso de la Nación, el gobernador dijo que ve “cosas que hay que hacer y otras no las comparto. Pero no por eso salgo a romper con la democracia y a trabajar para perjudicar a un Gobierno nacional, el cual, entiendo yo, que hay que ayudar. Basta de generar malas acciones que van en contra de la democracia entendiendo lo que ha costado sostenerla“, manifestó.

El gobernador Vidal entrevistado -este sábado- por la periodista Iara Martínez.

En ese sentido, puntualizó: “Me refiero a la movilización de algunos sectores que fueron empresarios toda la vida. Siempre fui crítico de parte del gremialismo tradicional de este país. Estuvieron calladitos durante muchos años. Ahora que viene un gobierno que no es de su color político, salen a las calles“.

“Ha costado mucho -continuó- sostener la democracia de este país, sostenida a lo largo de todos estos años. Yo prefiero el camino del consenso, del diálogo, de la construcción en beneficio de nuestro pueblo. Ese es el camino y es lo que está reclamando gran parte del pueblo argentino”. Asimismo, felicitó a la colega Iara Martínez por “estar trabajando un sábado y eso es un mensaje muy positivo para la ciudad“; pidió “al pueblo de Santa Cruz que confíe en nosotros” e instó a “que se queden tranquilos, que este equipo de trabajo va a hacer todo lo necesario para sacar la provincia adelante. ¡Muy feliz año para todos!”, cerró.

Con el Gabinete

Un poco después de esta entrevista con el Grupo La Opinión Austral, el Gobierno informó oficialmente el contenido de la última reunión de Gabinete del año 2023, en el Salón de los Escudos de Casa de Gobierno. “Compromiso, responsabilidad, trabajo y nuevos desafíos para el bienestar de los santacruceños”, fueron -según se especificó- los ejes del encuentro. Además, hizo un análisis de la actual situación de la provincia y de nuestro país.

El gobernador subió la “historia” a redes sociales. La gente le pidió fotos.

Durante la mesa de trabajo con el Gabinete Provincial, el mandatario provincial resaltó la necesidad de impulsar el progreso mediante la colaboración y el esfuerzo conjunto. A la vez, remarcó la importancia de asumir con responsabilidad las tareas que se avecinan, y recordó que la elección democrática de un nuevo Gobierno reflejó el anhelo de cambio y la presencia de nuevas figuras.

En ese marco, el gobernador fue contundente al referirse a la situación financiera y económica de Santa Cruz. Al respecto, expresó: “Terminamos un año que fue difícil para la provincia y el país, y esperamos el próximo con muchas expectativas. Atravesamos una emergencia social, educativa y sanitaria sin precedente. Desde el primer día estamos trabajando para garantizar el derecho a la seguridad alimentaria, a la educación y a que cada santacruceño tenga atención sanitaria digna en los hospitales. No será una tarea fácil”.

Casi a diario, el mandatario provincial participa del izamiento de la bandera.

En ese sentido, recalcó que “no hay plata“. “Dejaron una provincia fundida, una crisis económica profunda que tenemos que superar. Todavía estamos analizando a fondo las cuentas públicas, los contratos y convenios. Estamos descubriendo muchas irregularidades, faltantes inexplicables. Hemos descubierto cosas que pasan en una provincia cuando los que están en política no piensan en el pueblo, sino que embaucan el beneficio personal. Basta de corrupción, basta de ñoquis en el Estado, basta de gente que cobra sin trabajar“, agregó.

Además, Claudio Vidal sostuvo que “estamos ante una situación de extrema emergencia“. “Hoy nos juntamos para seguir analizando los mecanismos administrativos que nos permitan evitar que colapse la capacidad de gestión del Estado”, aseguró.

Por otra parte, el gobernador hizo alusión a lo que acontece en el ámbito nacional, señalando: “Estamos en un contexto nacional poco claro, hay que esperar de ver cuáles son las medidas que toma el presidente de la Nación, además de las que están plasmadas en el DNU y la ley ómnibus. La próxima semana se va a buscar eliminar otras 160 leyes y en palabras de Federico Sturzenegger “‘recién ni va la mitad“. Hay detalles financieros y judiciales que no están claros“.

“Es un momento crítico para el país y para la provincia. Y si bien nuestro presente es de mucha incertidumbre, tengo plena confianza en lo que podemos hacer, en lo que podemos transformar, vamos a salir adelante”, finalizó.