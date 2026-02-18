Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, realizó la entrega de un aporte económico de 45.000.000 de pesos a la intendenta de Gobernador Gregores, Karina Bosso, destinado a la ampliación y terminación de la obra de gas de la Escuela Agropecuaria de la localidad.

La inversión permitirá completar de manera definitiva la red que abastece al gimnasio del establecimiento, garantizando una infraestructura esencial para su funcionamiento y para el normal desarrollo de las actividades educativas y deportivas.

En un comunicado oficial de este miércoles, anunciaron que “se trata de una institución con características particulares, ya que es una escuela agrotécnica con modalidad de internado, donde los estudiantes permanecen durante todo el año y que, además, se encuentra ubicada a cinco kilómetros del ejido urbano”. Y agregaron: “En ese contexto, contar con este servicio resulta fundamental para mejorar las condiciones de permanencia, bienestar y formación de los alumnos”.

“Esta asistencia forma parte de la política del Gobierno Provincial de acompañar a los municipios y continuar fortaleciendo la infraestructura escolar en todo el territorio santacruceño, dando respuesta a necesidades históricas de la comunidad”, destacaron desde el Ejecutivo.